Минюст представил "РГ" новации реформируемого КоАП

Завершается масштабная работа по подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Основные новости: правонарушения планируется разделить на грубые и негрубые. В тех случаях, когда нарушение негрубое, планируется шире применять в качестве наказания предупреждение. При определенных условиях будет возможна оплата штрафа за негрубое правонарушение в размере одной третьей от минимального размера санкции. В целом же штрафная нагрузка на граждан, в том числе на водителей, не увеличится.

Чаще всего по КоАП наказывают водителей. Одними камерами за год выявлено 98,8 млн нарушителей ПДД. Фото: Александр Корольков

Советник министра юстиции Дмитрий Коротков в интервью "РГ" рассказал о проекте нового КоАП, о том, в каких случаях за нарушения будут выносить предупреждения и чего ждать бизнесу и индивидуальным предпринимателям от нового Кодекса.

Дмитрий Сергеевич, ранее в Минюсте России уверяли, что новый Кодекс об административных правонарушениях не будет репрессивным. Получилось ли сделать его таким или нет?

Дмитрий Коротков: Еще в начале разработки проекта КоАП одной из основных задач являлась трансформация института административной ответственности из карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, соразмерного совершенному правонарушению, с акцентом на профилактику и предупреждение совершения административных правонарушений.

Думаю, что данная задача решена в проекте КоАП благодаря реализации в нем новелл, многие из которых были включены в проект на текущем этапе его разработки и не содержались в предыдущих его версиях.

Каких именно?

Дмитрий Коротков: В новом КоАП, например, к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности.

А именно: обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного. Это фактически аналог 50-процентной скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение Правил дорожного движения. Особо следует выделить возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной третьей от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении. Однако это касается только негрубых правонарушений.

Правонарушения планируется разделить на грубые и негрубые. За негрубые будут шире применяться мягкие наказания: скидки штрафов и предупреждения

Также в проекте КоАП вводится возможность заключения соглашения в рамках административного производства. И если лицо уплатит установленную сумму штрафа, возместит причиненный вред и примет меры по предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем, то оно освобождается от административной ответственности, а производство по делу подлежит прекращению. Однако в случае неисполнения условий соглашения такое лицо будет привлечено к ответственности на общих основаниях.

Ого! Будем заключать сделки с полицией?

Дмитрий Коротков: Не следует именовать данное соглашение "досудебным" или "сделкой со следствием", поскольку не все дела рассматриваются судом, это во-первых, а во-вторых, такой терминологии новый КоАП не содержит. Конкретные сферы, в которых возможно заключение таких соглашений, будут определены в профильных федеральных законах.

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Расскажите подробнее про наказания за грубые нарушения...

Дмитрий Коротков: В проекте нового КоАП для обеспечения риск-ориентированного подхода к назначению административного наказания выделяется категория грубых административных правонарушений. К ним отнесены наиболее опасные правонарушения, исходя из их характера и последствий совершения.

Это, в частности, нарушение норм законодательства Российской Федерации о противодействии экстремизму и коррупции, а также создающие угрозу причинения или повлекшие причинение вреда жизни и здоровью человека и так далее.

Лицам, совершившим грубые правонарушения, нельзя будет заменить штраф на предупреждение или уплатить штраф в размере половины от наложенного.

Кроме того, за грубые правонарушения могут быть назначены такие виды наказаний, как, например, дисквалификация или лишение специального права, даже если они совершены впервые.

Можно сказать, что в отношении грубых правонарушений сохраняется действующее правовое регулирование в части назначения административных наказаний и привлечения к административной ответственности. Тогда как за негрубые правонарушения будут применяться пониженные санкции.

Таким образом, разделение всех правонарушений на грубые и негрубые преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей, и не приведет к ужесточению ответственности.

Если нарушение грубое, шансов на снисхождение нет?

Дмитрий Коротков: Для того, чтобы обеспечить соразмерность наказания совершенному правонарушению в новом КоАП установлено, что даже если административное правонарушение формально относится к грубым, то с учетом фактических обстоятельств суд, орган или должностное лицо при наличии смягчающих обстоятельств вправе не признать его грубым и применить к лицу более мягкий режим ответственности, в том числе вынести предупреждение.

На первый раз прощают

Кстати, ранее много говорилось о том, что вместо более строгих наказаний чаще будет применяться такая мера, как предупреждение. Так ли это?

Дмитрий Коротков: Да, безусловно.

Устанавливается правило о том, что за впервые совершенное правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств всегда будет назначаться предупреждение, если оно предусмотрено санкцией применяемой нормы об административной ответственности.

При этом проект нового КоАП предусматривает на 50 процентов больше случаев, когда будет назначаться предупреждение вместо более суровых мер ответственности, в отличие от действующего кодекса.

За впервые совершенное правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств всегда будет назначаться предупреждение

И все-таки: такая санкция, как предупреждение, предусмотрена не во всех статьях кодекса.

Дмитрий Коротков: В тех случаях, когда предупреждение не предусмотрено санкцией статьи КоАП или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, то наказание в виде штрафа будет заменяться на предупреждение. Это в том случае, если правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. А также совершено впервые, не относится к категории грубых и при этом отсутствуют отягчающие ответственность обстоятельства. И это правило, в отличие от действующего регулирования, будет распространяться на все субъекты административной ответственности, а не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации и их работников.

Малый бизнес дважды не накажут

Раз мы заговорили про нововведения, что ждет бизнес и индивидуальных предпринимателей?

Дмитрий Коротков: Помимо того, о чем я рассказал ранее, значительным позитивным эффектом, на мой взгляд, будут обладать следующие изменения по сравнению с действующим кодексом.

Так, проектом КоАП предусмотрен механизм, направленный на недопущение одновременного привлечения к административной ответственности юридического лица и его должностного лица.

Также вводится запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

В случае назначения административного штрафа также будет учитываться финансовое и имущественное положение юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства. Такие юридические лица будут нести административную ответственность как индивидуальные предприниматели, размер санкций для которых существенно меньший, чем для тех, кто к данным субъектам не относится. Такое правило распространит свое действие на более чем 2 миллиона организаций малого бизнеса.

При этом в случае предотвращения лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий его совершения и (или) добровольного возмещения причиненного ущерба, административный штраф будет назначаться по нижней границе санкции соответствующей нормы.

Получается бизнес ждут послабления и снижение штрафов?

Дмитрий Коротков: Именно так. Но эти послабления ни в коем случае не должны повлиять на качество реализуемых товаров и оказываемых услуг, а также добросовестность ведения предпринимательской деятельности. Злоупотреблять не получится. Еще раз подчеркну, что мы использовали принцип разумности и подход, где соизмеряли риски и степень ответственности за то или иное нарушение.

Принятый разработчиками подход об изменении санкций в ряде случаев только при наличии единогласной поддержки нашел отклик и со стороны государственных органов.

Например, были снижены санкции за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Если в настоящее время штраф за данное правонарушение составляет от 75 до 100 процентов от суммы валютной операции, произведенной с нарушением закона, то в проекте КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 процентов от суммы валютной операции.

При сохранившемся размере штрафов за таможенные правонарушения, за нарушение сроков временного хранения товаров было добавлено альтернативное наказание в виде предупреждения.

В развитие положений Концепции нового КоАП административное приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключается из перечня видов наказаний. И переводится в категорию мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Данное решение обусловлено тем, что приостановление деятельности призвано все-таки не наказывать, а предотвращать такие нарушения законодательства, которые причиняют или могут причинить вред здоровью человека, окружающей среде либо иным охраняемым законом ценностям.

Поэтому указанная мера будет применяться только в исключительных случаях. При этом для стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к скорейшему устранению допущенных нарушений в проекте КоАП содержится такое новое основание освобождения от наказания, как устранение нарушений, послуживших основанием для административного приостановления деятельности.

Какая ревизия вне закона

Чуть не забыли: вместе с принятием нового КоАП планировалось утвердить и процессуальный кодекс, прописывающий процедуру рассмотрения таких дел. Планы в силе?

Дмитрий Коротков: Отдельного внимания заслуживают следующие новеллы, предусмотренные проектом процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, в целях синхронизации с реформой контрольно-надзорной деятельности, обеспечения законности и исключения возможности ведения параллельных процедур в отношении предпринимателей вводится новое правило. Согласно ему индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие на законных основаниях деятельность, в отношении которой производится государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, будут привлекаться к ответственности только по результатам проведения в соответствии с федеральным законом контрольно-надзорного мероприятия. Что позволит использовать все гарантии, предоставленные бизнесу новым регулированием в области осуществления государственного контроля (надзора).

Административное приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключается из перечня видов наказаний

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, если они получены с нарушением закона, в проекте процессуального кодекса прямо отнесены к недопустимым доказательствам.

Кроме того, исключается рассмотрение дела об административном правонарушении тем же должностным лицом, которое проводило проверку, в целях исключения конфликта интересов и снижения коррупционных рисков.

Также закладываются правовые основы более широкого применения в производстве по делам об административных правонарушениях информационных технологий. Это выражается во внедрении электронного документооборота, возможности подачи жалоб, заявлений, ходатайств и иных документов в административный орган или в суд и получения постановлений, определений и решений от них в электронном виде. А также в обеспечении возможности участия в рассмотрении дела об административном правонарушении с использованием систем видео-конференц-связи и веб-конференции.

На какой сейчас стадии находятся законопроекты?

Дмитрий Коротков: В октябре Минюстом России по итогам состоявшихся обсуждений сформирована новая редакция проекта КоАП и связанных с ним законопроектов. В настоящее время проекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации - всего 96 адресатов, включая предпринимательские объединения. По результатам согласования тексты законопроектов будут финально доработаны и вынесены для одобрения на заседании межведомственной рабочей группы.

Когда планируется внесение в правительство?

Дмитрий Коротков: Внести в правительство законопроекты планируется после завершения всех процедур, предусмотренных Регламентом правительства Российской Федерации.

Прохождение всех этапов позволит получить качественно отработанный текст законопроектов. •

Ключевой вопрос

Деловые люди одобрили кодекс

Расскажите, как в этот раз велась работа и в чем существенные отличия от предыдущих подходов?

Дмитрий Коротков: Действительно, мы приложили максимум усилий, чтобы обсудить и согласовать проект нового КоАП со всеми заинтересованными органами власти и организациями.

Напомню, что в соответствии с распоряжением правительства РФ для подготовки проекта нового КоАП в 2019 году была создана межведомственная рабочая группа под руководством министра юстиции РФ Константина Анатольевича Чуйченко. В ее состав вошли представители федеральных органов исполнительной власти, а также научного, предпринимательского и правозащитного сообществ, которые по сути явились соразработчиками упомянутых законопроектов.

Следует отметить, что самое активное участие в разработке проектов принимали представители бизнеса, а это и Российский союз промышленников и предпринимателей, и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России". А также эксперты Торгово-промышленной палаты, аппарата Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и сам Борис Юрьевич Титов. Все они подходили к этому процессу очень конструктивно.

Предварительно все положения законопроектов постатейно обсуждались на рабочих совещаниях, организованных Минюстом России. Только в текущем году таких мероприятий было проведено более 60. И зачастую количество участвовавших в них представителей заинтересованных органов государственной власти и организаций, включая представителей бизнеса, колебалось в диапазоне от 50 до 100 человек.

Нашей задачей была выработка единой позиции путем поиска компромиссных решений, которые бы устроили всех участников процесса работы над кодексами. Это было непросто, но практически всегда удавалось найти решения, которые бы обеспечивали баланс частных и публичных интересов.

Очень много дискуссий было посвящено размерам и видам административных наказаний за административные правонарушения, которые так или иначе затрагивают интересы бизнес-сообщества. И здесь зачастую звучали диаметрально противоположные мнения. В связи с чем межведомственной рабочей группой был выработан подход, согласно которому при наличии неразрешимых разногласий по размеру санкций сохраняются действующие виды и размеры административных наказаний по соответствующим составам правонарушений. Это позволило преодолеть большую часть разногласий между государственными органами и бизнесом.

По итогам рабочих совещаний в этом году было проведено 18 заседаний межведомственной рабочей группы, где были утверждены новые редакции законопроектов, которые направлены на согласование.