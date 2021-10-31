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31.10.2021 17:41
Рубрика: Экономика

Минтруд предупредил о фейковых "повторных выплатах" на школьников

Текст: Анастасия Селиванова

В соцсетях и мессенджерах появились мошенники, которые предлагают родителям получить повторную выплату от государства на детей школьного возраста, однако это не соответствует действительности. Об этом граждан предупреждает Минтруд РФ.

"Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя. Если вы уже получили выплату и подали заявление повторно или от второго родителя, то придет отказ. Если вы не получали выплату, но у вас есть ребенок школьного возраста, имеющий гражданство РФ, то сегодня, 31 октября, последний день для подачи заявления", - пояснили в ведомстве.

О единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста минувшим летом объявил президент Владимир Путин. Выплаты начались 16 августа в заявительном порядке через госуслуги, и они уже начислены родителям 20,913 млн детей, что составляет 99,99% детей школьного возраста в РФ, уточнили в Минтруде. Выплаты полагаются родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет, если ребенок с инвалидностью и числится учеником школы или интерната.

ПФР напомнил о последней возможности подать заявление на "школьную" выплату

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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