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31.10.2021 08:35
Рубрика: Экономика

Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина

Текст: Ирина Невинная
Препарат для лечения язвы желудка ранитидин исключается из минимального ассортимента аптек. Такое решение приняла комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней. Ранее этот препарат был отозван из оборота - в его составе были обнаружены канцерогенные компоненты.

С 23 сентября министерство официально приостановило применение всех зарегистрированных в России лекарств на основе ранитидина - это около двух десятков торговых наименований. А последние 182 партии препарата были отозваны из обращения Росздравнадзором в марте 2021 года, сообщает "Фармвестник".

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Еще одно решение касается требований к наличию в аптеках жидкой формы парацетамола. До сих пор аптеки были обязаны иметь в наличии раствор для приема внутрь или суспензию этого препарата в дозировке и для детей, и для взрослых. Однако с жидким препаратом для взрослых возникли проблемы - из-за необходимости перерегистрации его поставки были прекращены. Теперь аптекам будет достаточно иметь парацетамол в жидком виде в детской дозировке.

Кроме того, еще одно решение комиссии Минздрава касается перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В этот список решено включить рамиприл, который применяют для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также антипсихотический препарат брекспипразол. Включение этих лекарств в перечень ЖНВЛП означает, что они в обязательном порядке будут закупаться регионами для стационаров и обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий.

Решение комиссии должно одобрить правительство, выпустив соответствующее распоряжение. Все изменения в лекарственные перечни должны вступить в силу с 2022 года.

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