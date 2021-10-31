Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина

Препарат для лечения язвы желудка ранитидин исключается из минимального ассортимента аптек. Такое решение приняла комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней. Ранее этот препарат был отозван из оборота - в его составе были обнаружены канцерогенные компоненты.

С 23 сентября министерство официально приостановило применение всех зарегистрированных в России лекарств на основе ранитидина - это около двух десятков торговых наименований. А последние 182 партии препарата были отозваны из обращения Росздравнадзором в марте 2021 года, сообщает "Фармвестник".

Еще одно решение касается требований к наличию в аптеках жидкой формы парацетамола. До сих пор аптеки были обязаны иметь в наличии раствор для приема внутрь или суспензию этого препарата в дозировке и для детей, и для взрослых. Однако с жидким препаратом для взрослых возникли проблемы - из-за необходимости перерегистрации его поставки были прекращены. Теперь аптекам будет достаточно иметь парацетамол в жидком виде в детской дозировке.

Кроме того, еще одно решение комиссии Минздрава касается перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В этот список решено включить рамиприл, который применяют для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также антипсихотический препарат брекспипразол. Включение этих лекарств в перечень ЖНВЛП означает, что они в обязательном порядке будут закупаться регионами для стационаров и обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий.

Решение комиссии должно одобрить правительство, выпустив соответствующее распоряжение. Все изменения в лекарственные перечни должны вступить в силу с 2022 года.