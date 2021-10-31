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Рубрика: В мире

На саммите ООН в Глазго обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу

В шотландском Глазго открывается саммит ООН по климату, на котором обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу. В конференции примут участие главы государств и представители 120 стран.

Фото: AFP/Andy Buchanan
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Одна из тем, которую обсудят на саммите - планы по реализации Парижского соглашения. В нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься более, чем на два градуса. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему.

Некоторые крупные экономики мира не обнародовали в срок свои планы по сокращению выбросов парниковых газов. На этом фоне Великобритания, которая является организатором конференции, потребовала, чтобы все страны представили свои намерения, а также разработали конкретные механизмы по борьбе с изменением климата. Лондон, в частности, призвал отказаться от использования угля и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Однако некоторые страны выступают за индивидуальный подход в данном вопросе.

Саммит продлится до 12 ноября. Мировые лидеры выступят на следующей недели.

В мире Европа Великобритания Общество Природа Международные организации ООН Климат на Земле Парижское соглашение по климату

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