На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета 92 процентов голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии.

К данной минуте подсчитаны голоса с 715 участков из 769.

В ЦИК отметили, что представители правящей партии "Грузинская мечта" также опережают своих конкурентов на выборах в Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти. Там тоже выбирают градоначальников.

Тем временем один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе заявил, что выборы "сфальсифицированы властями".

"Мы не примем итоги выборов и предпримем соответствующие меры, в том числе неповиновение властям, уличные акции и острый протест. Мы намерены бороться", - цитирует политика агентство "Интерфакс".