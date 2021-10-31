Названы продукты, стремительно приближающие деменцию

Употребление в большом количестве продуктов, в составе которых есть насыщенные и трансжиры, увеличивает риск развития деменции к старости. К такому выводу пришли специалисты организации Dementia Australia.

С возрастом риск развития деменции в любом случае повышается, и симптомы могут отличаться у разных людей. Среди них не только потеря памяти, но и в целом изменения в поведении человека, в его речи и мышлении. Среди разных типов деменции наиболее распространена болезнь Альцгеймера. В целом какой-либо из видов слабоумия поражает каждого 14 американца старше 65 лет.

Dementia Australia сообщила, что правильная диета снижает риск развития слабоумия. Есть ряд продуктов, которые следует ограничить в рационе. Это сливочное масло, сало, мясо, жирные молочные продукты, кокосовое масло и пальмовое масла, шоколад. Трансжиры широко используются в производстве продуктов быстрого питания, закусках, жареной пище и выпечке типа тортов и печенья. Организация рекомендует ограничить употребление этих продуктов в первую очередь.

Кроме того, есть ряд исследований, доказывающих, что употребление в пищу омега-3, наоборот, снижает риски развития деменции. Кроме того, в рацион рекомендовано включить фрукты и овощи, антиоксиданты, а за основу питания взять средиземноморскую диету.