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31.10.2021 16:03
Рубрика: В мире

В Японии мужчина напал на пассажиров метро: десятки пострадавших

Текст: Максим Макарычев

В воскресенье не менее 15 человек были ранены после того, как мужчина, вооруженный ножом, устроил массовую резню в поезде Keio Line в Токио. Мужчина, который, как сообщается, также поджег два вагона в поезде, позже был задержан полицией. Неясно, сколько пассажиров пострадало от ножевых ранений, в результате пожара или спасаясь бегством.

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Инцидент произошел около 20:00 в поезде, шедшем от станции Кокурё в городе Тёфу в Токио, сообщает телеканал NHK. Мужчина, которому предположительно около 20 лет, помещен под арест по подозрению в покушении на убийство. Согласно отчету полиции, как минимум один мужчина в возрасте 60 лет находится в критическом состоянии. По данным Управления пожарной охраны Токио, злоумышленник разбрызгал соляную кислоту из банки внутри первого и второго вагонов поезда и поджег ее, сообщает Yomiuri Shimbun.

На видеозаписи, размещенной в Twitter, видно, как более десятка человек спасаются бегством из горящего вагона поезда и сбиваются в углу. "Остановите состав. Я выйду", - слышно, как кричит один из пассажиров, когда поезд прибывает на станцию. Еще одно видео, размещенное в Twitter, показывает, как пассажиры выпрыгивают из поезда через разбитые ими окна, а дверь вагона все еще закрыта.

В мире Восточная Азия Япония РГ-Видео

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