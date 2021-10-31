В Японии мужчина напал на пассажиров метро: десятки пострадавших

В воскресенье не менее 15 человек были ранены после того, как мужчина, вооруженный ножом, устроил массовую резню в поезде Keio Line в Токио. Мужчина, который, как сообщается, также поджег два вагона в поезде, позже был задержан полицией. Неясно, сколько пассажиров пострадало от ножевых ранений, в результате пожара или спасаясь бегством.

Инцидент произошел около 20:00 в поезде, шедшем от станции Кокурё в городе Тёфу в Токио, сообщает телеканал NHK. Мужчина, которому предположительно около 20 лет, помещен под арест по подозрению в покушении на убийство. Согласно отчету полиции, как минимум один мужчина в возрасте 60 лет находится в критическом состоянии. По данным Управления пожарной охраны Токио, злоумышленник разбрызгал соляную кислоту из банки внутри первого и второго вагонов поезда и поджег ее, сообщает Yomiuri Shimbun.

На видеозаписи, размещенной в Twitter, видно, как более десятка человек спасаются бегством из горящего вагона поезда и сбиваются в углу. "Остановите состав. Я выйду", - слышно, как кричит один из пассажиров, когда поезд прибывает на станцию. Еще одно видео, размещенное в Twitter, показывает, как пассажиры выпрыгивают из поезда через разбитые ими окна, а дверь вагона все еще закрыта.