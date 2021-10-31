Несколько десятков российских туристов отравились в отеле в Хургаде

Массовое отравление произошло в отеле на египетском курорте Хургада, где отдыхает множество российских туристов. По некоторым данным, госпитализировать пришлось до 30 россиян.

"Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща", - цитирует РИА Новости жителя Татарстана Азата Сабирова.

По его словам, жене стало плохо утром, сыну - после обеда. Обоих отвезли из гостиницы в больницу на скорой помощи. Сообщается, что большая часть отравившихся - дети. У всех обнаружили высокую температуру и признаки пищевого отравления.

Подробности случившегося выясняются.