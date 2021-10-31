Новый миллионер будет ходить босиком

Победителем крупнейшего в истории Euromillions розыгрыша стала молодая полинезийка. Она сорвала джекпот в 220 миллионов евро. Как стало известно французским СМИ, это была ее первая лотерея.

По ее собственным словам, ее дедушка постоянно покупает билеты, но она сама не решалась поучаствовать в лотерее.

"Я часто говорила дедушке, что в тот день, когда я сыграю, удача улыбнется мне. Я ждала подходящего момента для игры, и в тот день у меня возникло предчувствие", - рассказала она. Узнав о своем выигрыше, девушка постоянно перекладывала билет, прятала то под кровать, то среди одежды.

"Я боялась забыть, куда положила билет", - призналась обладательница рекордного выигрыша.

Как отмечает BFMTV, со своими 220 миллионами евро она может приобрести девять самых дорогих автомобилей в мире, или два авиалайнера Airbus 320, или 275 тонн черного трюфеля.

Однако девушка, несмотря на свалившееся на нее богатство, не собирается менять свой стиль жизни.

"Я не изменюсь. Я буду собой и продолжу ходить босиком", - рассказала она.

"Я хочу путешествовать по миру со своей семьей и, в частности, открыть для себя снег, которого я никогда не видела", - отметила победительница лотереи.

Впрочем, она также может приобрести немного земли на каждом континенте или открыть свой бизнес, таких перспектив она все же не исключает.