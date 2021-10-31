NYT: Белый дом передал Кремлю данные нескольких киберпреступников

Американские власти передали российской стороне имена и данные нескольких киберпрестпуников, "активно устраивающих атаки на США". Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что американская сторона ожидает от российских коллег ареста виновных.

В издании также отмечают, что между сторонами проходят "глубочайшие за последние годы переговоры по контролю над вооружениями". Все они идут в закрытом формате. Известно, что в США их возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.