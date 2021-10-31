Пять необычных направлений отдыха в России

Необъяснимое и мистическое притягивает человека: мы любим думать об этом, но боимся сталкиваться; смотрим об этом фильмы, впечатляемся, а потом плохо спим по ночам; чувствуем странную энергетику в разных локациях, но не верим в существование потусторонних сил. Мы изо всех сил пытаемся осознать те вещи, которые происходят по неизвестным нам причинам, но пока получается только наблюдать и исследовать.

В преддверии ноябрьских праздников мы собрали с Яндекс.Путешествиями топ-5 нескучных вариантов поездок по мистическим и таинственным местам разных регионов России: Пермский край, Карелия, Якутия, Иркутская область и Соловецкие острова. Любое из направлений легко составит конкуренцию событиям из "Секретных материалов" или "Твин Пикса".

Молебка, или Пермский треугольник

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Молебка, или М-ский треугольник, находится на границе Пермской и Свердловской областей и известна своими аномальными происшествиями еще с начала 80-х годов. Местные жители, уфологи и любители научного туризма часто наблюдают здесь летающие светящиеся объекты в небе, которые причисляют к НЛО.

Каждые выходные гиды вывозят группы сталкеров по четко выработанному маршруту - иначе можно легко заблудиться, так как связи в треугольнике нет. Путешествие начинается с горы "Молебный камень", где когда-то жили шаманы народа Манси. Дальше дорога уходит в березовую рощу и ведет к центральной поляне - именно там чаще всего возникают разноцветные мерцания бирюзового и изумрудного цвета сферы. Роща не меньше притягивает туристов: деревья здесь будто подогреваются землей и излучают тепло. Те, кто там побывал, говорят об энергии, которая одних заставляет упасть в обморок, других наполняет силой.

Молебка настолько популярна, что в 2018 году попала даже в рейтинг американского Forbes с описанием 8 лучших мест в мире для охоты за инопланетянами и привидениями. Зона притягивает к себе не только "верующих", но и скептиков, жителей больших городов, бизнесменов, желающих найти доказательства или опровержения иной формы жизни, а иногда даже и "перезарядиться".

Как добраться: До Молебки можно добраться как из Перми (170 км от города), так и из Екатеринбурга (230 км). Если решите через Пермь, тогда проще взять автомобиль в аренду и по трассе Пермь - Екатеринбург доехать до 99 км, повернуть на Усть-Кишерть и еще чуть-чуть проехать до с.Осинцева. Оттуда еще 22 км до нужной локации.

Если едете из Екатеринбурга, то быстрее выйдет на поезде до станции Кунгур, а оттуда взять такси до с. Молёбка. Но есть также вариант с трансфером Екатеринбург-Молёбка-Екатеринбург, который, как говорится на официальной сайте аномальной зоны, можно заказать у гида.

Деревня Пегрема в Карелии

В отличие от М-ского треугольника, деревню Пегрема на берегу Уницкой губы Онежского озера, скорее, можно назвать природным и религиозным "местом силы". Ее возраст превышает пять веков, а последние жители ушли отсюда еще в 1970-х годах, когда деревню "списали". Но в каком-то смысле человек отсюда не уходил никогда: место притягивает своей энергией, историями и легендами, которые выстроились вокруг найденных здесь храмовых комплексов (3-2 тысячи лет до нашей эры) древних людей.

Еще в 1985 году академик А. П. Журавлев обнаружил здесь группу мегалитов и камней-идолов: некоторые валуны поставлены друг на друга, какие-то - поставлены вертикально или просто сложены в кучу. Но можно увидеть и более сложные фигуры - например, лягушки, утки или отдельные части человека, есть даже улитка из валунов, уложенных по кругу. Обо всем этом археологи говорят как о природных святилищах с божествами для поклонения и принесения им в жертву животных.

Ученые заявляют, что лес Пегремы обладает идеальной акустикой, которая так важна была для поведения обрядов и песнопений.

Кроме свидетельств жизни людей из эпохи позднего Мезолита, в Пегреме сохранились более современные постройки - например, двухэтажные деревянные дома для семей-общин и часовни 14 и 18 веков.

Как добраться: из Петрозаводска на автомобиле по дорогам E105/Р-21 до д. Уница (162 км, в пути 2 часа 20 минут); электричками №№ 6372, 6378 до ст. "Уница", в дороге 2 часа 45 минут. Далее - на внедорожнике или лодке до Пегремы. Также можно заказать тур на квадроциклах из Петрозаводска прямо до Пегремы.

"Бутылочная скала" и шаман-деревья в Якутии

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Бутылочная скала" - одно из самых труднодоступных мест из нашего мистического списка. Говорят, что до него можно дойти только пешком от поселка Большая Хатыми в Южной Якутии, и путь может занять почти весь день. Скала получила свое название благодаря породе камня, которое внешне напоминает гладкое изумрудно-зеленое стекло. Согласно поверьям, скала может излечить от глазных болезней и даровать "духовное зрение". Для этого необходимо не только преодолеть путь от поселка Большая Хатыми, но и в течение нескольких часов стоять, прижавшись лбом к скале и всматриваясь в ее глубь. Только так можно увидеть парящую внутри птицу и обрести свободу и бесстрашие.

Шаман-деревья, в свою очередь, стали туристической фишкой Якутии - их можно увидеть при въезде почти в каждый улус. Это не означает, что для местных такие деревья не имеют силу. Но обрядовыми деревьями они считают те, которые могут видеть и чувствовать только старейшины и шаманы с родословной. Обычно священные деревья встречаются среди лиственниц, елей и берез. Как правило, все они необычной формы, увешаны ленточками и окружены дарами и подношениями.

Деревья у эвенков часто становятся центром обрядов или посвящений. К ним приходили и приходят за благословением, с просьбой подарить удачу, здоровье или ребенка, прогнать злых духов или, наоборот, проклясть врага. Такое дерево считается тотемным для племени и шамана - если погибает оно, умирает и шаман.

Как добраться: Самое известное шаман-дерево расположено возле трассы "Магадан-Якутск" на 1460 километре от Магадана, не доезжая до поселка Хандыги. Возле него течет незамерзающий ручей. Местные считают, что он может исцелять.

До "Бутылочной скалы" лучше идти с проводником. Пеший переход от поселка Большая Хатыми займет 10 часов. Сам поселок находится в 93 км от города Нерюнгри. До Нерюнгри можно доехать на поезде из Якутска.

Видимское урочище и Мертвое озеро (Иркутская область)

Фото: iStock

Подтвердить, существует ли Видимское урочище и Мертвое озеро, никто не может. Если смотреть на карту, то на ней мы не увидим ни урочища, ни самого озера. Если спрашивать у местных, то и от них точного ответа не дождешься - либо не слышали таких названий, либо не знают туда дорогу. Однако в интернете есть много пугающих историй об исчезновении людей и исследовательских групп. Пожалуй, самая обескураживающая история о пропаже целого состава из 23 вагонов с компонентами оружия массового поражения, а также 42 охранников и 2 машинистов локомотива.

В сети встречаются рассказы якобы вернувшихся с урочища, жадных до мистики и загадок туристов. Все они проиллюстрированы фотографиями, как будто бы сделанными в этих местах, с видами необычного серебристого свечения над озером и кругов, которое оставляет это зарево на воде и земле. Некоторые уфологи считают, что это признак контакта внеземной жизни с нами. А эзотерики, в свою очередь, уверены, что так открывается портал в другой мир или время, и именно поэтому тела пропавших не могут найти.

Как добраться: Если считать, что поселок Видим имеет отношение к загадочному урочищу и Мертвому озеру, тогда путь несложный. Из Иркутска летим в Братск на самолете (так быстрее всего), а оттуда едем на машине до Видима. Дальше в поисках остается надеяться на удачу и местных жителей.

Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Большой Заяцкий остров входит в Соловецкий Архипелаг и известен своими лабиринтами - невысокими спиралевидными каменными выкладками с одним и тем же входом и выходом. Жители островов называют их "вавилонами". Диаметр лабиринтов варьируется от 3 до 25,4 метров, путь по ним занимает от 5 до 30 минут соответственно.

Как и положено всем солидным каменным строениям, появившимся до нашей эры, лабиринты сосредоточили вокруг себя массу вопросов и споров. Археологи и историки не могут объяснить точное назначение этих лабиринтов: они могли быть культовыми сооружениями, хитрыми приспособлениями для ловли рыбы в приливы и отливы, захоронениями или древними произведениями искусства. Основной гипотезой остается идея, что лабиринты символизировали границу между миром живых и миром духов и использовались в ритуалах для перемещения душ умерших из одного мира в другой.

Некоторые сведения о лабиринтах исследователи нашли в этнической художественной литературе. Например, в саамских сказках говорится, что такие каменные спирали строились в честь божеств Лапландии и полумифических личностей. Косвенно о лабиринтах как о входе в царство мертвых говорится в финно-угорском эпосе "Калевала".

Географически, кстати, лабиринты разбросаны по всему северу России: их находили на Кольском полуострове, Новой земле, в акватории Белого моря (Беломорье), на Архипелаге Кузова (Карелия), а также возле города Кандалакша и поселка Умба.

Как добраться: До Соловков можно добраться на самолете с пересадкой в Архангельске, но надо обязательно смотреть на погоду, так как соловецкий аэропорт могут закрыть из-за сильных ветров и циклонов. Также можно добраться на поезде из Москвы или Петербурга или на машине, но тогда надо заранее позаботиться о переправе до островов, так как регулярные рейсы на теплоходах или частных катерах прекращаются в сентябре.