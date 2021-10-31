Польша отказалась платить миллионные штрафы по приговору суда ЕС

Власти Польши отказались платить ежедневные миллионные штрафы в пользу Еврокомиссии. Министр юстиции и генпрокурор страны Збигнев Зёбро безапелляционно выразил общее мнение местного руководства: "Польское государство не может уступить беззаконию - будь то незаконные санкции в отношении шахты "Туров" или штрафы за изменения в судебной системе".

Напомним, что с тех пор, как чиновники Еврокомиссии поняли, что поляки глухи к увещеваниям и понимают только наказания деньгами, ЕС начал наступление на Польшу по всем фронтам. Примерно месяц назад Брюссель заморозил выплату этой стране почти 24 миллиардов евро из фонда восстановления экономики - из-за неисполнения Польшей решения Европейского суда в Люксембурге.

Для начала Варшаву обязали ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда - следствие неоднозначной судебной реформы, которую проводит правящая партия. Но премьер Матеуш Моравецкий открыто заявил в интервью Financial Times, что с Польшей разговаривают, приставив ей пистолет к голове, и пообещал: "Мы не поддадимся, не откажемся от своего суверенитета из-за этого давления". Он сообщил, что рано или поздно Польша получит причитающиеся средства, а пока что она делает займы на других рынках.

Затем последовал новый удар: суд ЕС вынес постановление, согласно которому Варшава обязана выплачивать по миллиону евро в день за то, что она не остановила работу Дисциплинарной палаты. Такой высокий ежедневный штраф никогда еще не назначался судом ЕС. А учитывая то, что полякам уже начисляют штрафы за то, что они не остановили и не собираются останавливать добычу угля на шахте "Туров", счет Польше ежедневно составляет 1,5 миллиона евро. Речь идет о гигантских суммах, но политики правящей партии только посмеиваются: принудить Варшаву к оплате этого счета практически невозможно.

Начать следует с того, что в ЕС не существует прописанной процедуры принуждения государства к оплате штрафа, потому что до Польши никому не приходило в голову уклоняться от этой обязанности. Немецкое издание Die Tagesspiegel напоминает: "В ЕС нет судебных приставов, которые взимают штрафы от государств. Брюсселю остается только вычитать сумму штрафа от средств, которые Польша должна получить из различных европейских фондов".

Но, по мнению немецких журналистов, это риск, ведь тогда Польша может перестать выплачивать членские взносы в европейскую казну. А по мнению поляков, и до этого еще далеко, ведь европейские институты известны своей медлительностью. "Если Польша не выразит готовности платить штрафы непосредственно, то есть переводом, сначала нас будут "призывать", потом устанавливать сроки принятия мер, а спустя какое-то время Еврокомиссия будет решать, откуда вычитать эти средства таким образом, чтобы это не оказало негативного влияния на жизнь поляков", - считает юрист Роберт Гжешчак, которого цитирует портал money.pl.

Суд ЕС выписал Польше штрафов на 1,5 миллиона евро в день, но в Варшаве только посмеиваются, ведь заставить ее оплачивать их почти невозможно

Немецкие и польские журналисты сходятся на том, что конфликт, скорее всего, будет урегулирован политическим путем.

Свой удар по Польше хочет нанести и Европарламент: накануне стало известно, что евродепутаты инициировали иск против Еврокомиссии за то, что до сих пор не был активизирован прописанный в прошлом году механизм наказания за нарушения верховенства закона, и Польшу не лишили причитающихся ей денег официально. Но поляки понимают, что новый конфликт не в интересах европейских структур.

Более того, складывается впечатление, что Польша, которая стала членом Европейского союза только в 2004 году, решила не только не подделываться под Старую Европу, но и старается переделать организацию, существующую в том или ином виде уже 70 лет, под себя. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в последние дни раздает европейским СМИ интервью и публикует статьи, в которых намекает, что бюрократам из Брюсселя не нужно лезть не в свои дела, а также предостерегает европейские народы об утрате независимости. Два дня назад его новая статья о том, что Брюссель "посвящает выдуманным им самим проблемам больше внимания, чем реальным", вышла в итальянской газете Il Messaggero, португальской Diario de Noticias, бельгийском L Echo и немецком Die Welt.