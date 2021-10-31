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Рубрика: Общество

При постковидном синдроме у человека часто меняется голос

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роспотребнадзоре рассказали, что при "дельта"-штамме SARS-CoV-2 постковидный синдром проявляется в виде повышенной утомляемости, изменении голоса и снижении когнитивных функций.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Также после COVID-19 у пациентов длительное время наблюдаются воспалительные изменения носоглотки. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. По ее словам, бывают и нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, повышение восприимчивости к другим инфекциям.

Врачи напоминают, что постковидный синдром может развиться даже после легкой формы COVID-19. В этом случае россияне часто не обращаются за медицинской помощью. "Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома", - добавила Руженцова (цитата по ТАСС).

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