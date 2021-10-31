Пушков заявил о полном провале руководства НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, которого взволновало высказывание министра иностранных дел России.

Напомним, Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы противостоять попыткам НАТО распространить свою миссию на весь мир. "Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям", - подчеркнул глава МИД РФ. Также он объявил о приостановке работы постпредства для контактов с Североатлантическим альянсом.

Лавров посоветовал натовцам обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела". Ставридис счел эту фразу "едкой".

"Едкая - не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это - полный провал руководства НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.