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31.10.2021 03:55
Рубрика: Власть

Пушков заявил о полном провале руководства НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, которого взволновало высказывание министра иностранных дел России.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Напомним, Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы противостоять попыткам НАТО распространить свою миссию на весь мир. "Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям", - подчеркнул глава МИД РФ. Также он объявил о приостановке работы постпредства для контактов с Североатлантическим альянсом.

Лавров посоветовал натовцам обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела". Ставридис счел эту фразу "едкой".

"Едкая - не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это - полный провал руководства НАТО", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

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