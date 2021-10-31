Путин предложил "двадцатке" составить рейтинг экологических проектов

Поддержать самые эффективные проекты в сфере охраны окружающей среды предложил коллегам по "двадцатке" президент России. Владимир Путин выступил на втором заседании саммита G20 в формате видеоконференции.

"Усилия мирового сообщества следует сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов. Эксперты могли бы составить их рейтинг по степени отдачи с точки зрения снижения объема парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", - заявил президент.

"Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах", - сравнил он.

Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, убежден Путин. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и ряда других стран, - колоссальные возможности.

"Климатические проекты в России открывают и новые перспективы для международной кооперации, причем на многие десятки лет вперед, и, безусловно, внесут существенный вклад в глобальные усилия на климатическом треке", - считает российский лидер.