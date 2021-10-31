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31.10.2021 15:40
Рубрика: Власть

Путин заявил о быстром потеплении климата в России

Текст: Кира Латухина

Среднегодовая температура в нашей стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Об этом заявил президент, выступая на саммите "двадцатки" в формате видеоконференции. Особенно беспокоит таяние вечной мерзлоты.

За 10 лет среднегодовая температура в России увеличилась почти на полградуса, и в Арктике скорость потепления еще выше. Поэтому естественно, что Москва "активно и инициативно" участвует в усилиях по сохранению климата, заметил Владимир Путин, подчеркнув, что выполняются все обязательства.

Хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика: доля энергии от практически безуглеродных источников превышает 40 процентов, а с учетом природного газа составляет 86 процентов - это один из лучших показателей в мире.

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