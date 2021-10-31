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31.10.2021 14:12
Рубрика: Культура

Цикл лекций о капитальном ремонте домов-памятников пройдет в Москве

Текст: Ирина Огилько

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, запланированы онлайн-встречи победителя конкурса "Лучший гид Москвы" Георгия Макеева со слушателями, которым интересно будет узнать об архитектуре уникальных объектов жилого фонда столицы. Он расскажет, как в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов восстанавливается их исторический облик.

Сейчас капитальный ремонт проходит в 114 жилых домах-памятниках, в 14 из них - с реставрацией.

В первой части нашего онлайн-проекта узнаете:

Чем отличаются "дворянский" и "крестьянский" подъезды жилого дома XIX века в стиле модерн в Большом Дровяном переулке, какие неожиданные открытия сделали реставраторы и какие исторические элементы им удалось сохранить.

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Сколько специалистов и времени потребовалось для восстановления сложной лепнины дома в стиле эклектика на улице Чаплыгина, и почему для ремонта крыши пришлось перекрыть движение автотранспорта. Почему для реставрации массивных деревянных дверей подъезда "маршальского дома" на Садовой-Кудринской улице устроили мастерскую прямо во дворе.

Лекции пройдут в формате Zoom-конференции. Ссылки на них будут доступны на сайте и в Telegram-канале Фонда капитального ремонта Москвы.

Расписание:

2 ноября, 11:00 - Большой Дровяной переулок, 21с1

6 ноября, 19:00 - улица Чаплыгина, 10

7 ноября, 10:00 - Садово-Кудринская, 28-30

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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