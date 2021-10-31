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31.10.2021 12:45
Рубрика: Общество

Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Фото: Министерство здравоохранения РФ Фото: Министерство здравоохранения РФ
Фото: Министерство здравоохранения РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал методическую помощь владимирским медикам в борьба с пандемией коронавируса. По поручению президента министр и его заместители выехали в девять регионов c наиболее сложной ситуацией по COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Корольков/РГ
Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Мурашко побывал в лаборатории кожно-венерологического диспансера, где проходит ПЦР-тестирование, поликлинику и женскую консультацию городской клинической больницы, заглянув и в ее "красную зону".

- Три недели назад во Владимирской области побывали эксперты-организаторы министерства, были выработаны решения по оказанию медицинской помощи. Сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с COVID, отточены алгоритмы действий. Но остались проблемы, требующие немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимирской области должно быть увеличено до 30, - заявил Мурашко.

Особую озабоченность, по словам министра, вызывает рост заболеваемости среди детей - сейчас они составляют 13 процентов в общем объеме пациентов с коронавирусом. Четвертую волну вируса сложнее переносят беременные - они стали чаще сталкиваться с тяжелыми последствиями болезни.

- Будущим мамам рекомендовано не отказываться от вакцинации, - отметил глава Минздрава. - Все пациенты реанимационного отделения не сделали прививку и, по их словам, сейчас сильно жалеют об этом. Отказ от вакцинации - прямая дорога в реанимацию. Препараты в регион поступают в достаточном количестве, при этом уровень вакцинации остается невысоким. Среди людей старше 60 лет привито всего 42 процента.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 62810 заболевших COVID-19, вакцинировались более 353 тысяч владимирцев, коллективный иммунитет составляет 35,1 процента.

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