На ВДНХ завершили сезон проката летнего транспорта

Новости

В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 14:05
Рубрика: Экономика

На ВДНХ завершили сезон проката летнего транспорта

Текст: Ирина Огилько

На ВДНХ завершился сезон работы проката. Более 312 тысяч раз брали в аренду транспортные средства гости выставки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ВДНХ.

С апреля по октябрь были доступны обычные и электросамокаты, велосипеды, экотакси и веломобили. Посетители накатали по территории выставки более 1,3 миллиона километров.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Как будет работать ВДНХ во время нерабочих дней

"Транспортные средства взяли в аренду почти 312 тысяч раз. Самыми популярными стали электросамокаты - более 225 тысяч раз. Гостям ВДНХ были доступны более 800 электросамокатов, а количество парковочных станций в сравнении с прошлым годом было увеличено вдвое - до 63", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Также в этом году гостям выставки предоставили возможность прокатиться на новых моделях самокатов, которые отличаются надежностью, мощной батареей и наличием переднего амортизатора. Пользовались популярностью новые тарифы "Пока не сядет" - на 6−12 часов до полной разрядки самоката и "Дейли пасс" - дневной абонемент.

"Интересно, что среди гостей ВДНХ, арендовавших электросамокаты, преобладали мужчины. Среди пользователей было много молодежи от 18 лет, но услуга оказалась востребованной и у 70-летних", - подчеркнул Александр Жестков.

Услугами экотакси воспользовались почти 13 тысяч раз. Как правило, это молодые пары и семьи с детьми. Новинкой сезона стало введение почасовой аренды машины, то есть гости могли не только доехать до нужного места, но располагать одной машиной целый день, делая остановки на посещение музеев и кафе.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора
Убитые в Туве девочки были сестрами
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году