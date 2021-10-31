На ВДНХ завершили сезон проката летнего транспорта

На ВДНХ завершился сезон работы проката. Более 312 тысяч раз брали в аренду транспортные средства гости выставки. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ВДНХ.

С апреля по октябрь были доступны обычные и электросамокаты, велосипеды, экотакси и веломобили. Посетители накатали по территории выставки более 1,3 миллиона километров.

"Транспортные средства взяли в аренду почти 312 тысяч раз. Самыми популярными стали электросамокаты - более 225 тысяч раз. Гостям ВДНХ были доступны более 800 электросамокатов, а количество парковочных станций в сравнении с прошлым годом было увеличено вдвое - до 63", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Также в этом году гостям выставки предоставили возможность прокатиться на новых моделях самокатов, которые отличаются надежностью, мощной батареей и наличием переднего амортизатора. Пользовались популярностью новые тарифы "Пока не сядет" - на 6−12 часов до полной разрядки самоката и "Дейли пасс" - дневной абонемент.

"Интересно, что среди гостей ВДНХ, арендовавших электросамокаты, преобладали мужчины. Среди пользователей было много молодежи от 18 лет, но услуга оказалась востребованной и у 70-летних", - подчеркнул Александр Жестков.

Услугами экотакси воспользовались почти 13 тысяч раз. Как правило, это молодые пары и семьи с детьми. Новинкой сезона стало введение почасовой аренды машины, то есть гости могли не только доехать до нужного места, но располагать одной машиной целый день, делая остановки на посещение музеев и кафе.