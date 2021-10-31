По резонансному делу девелопера Худояна в скором времени может быть вынесен приговор

Дело в отношении бывшего владельца Optima Development Альберта Худояна не раз оказывалось под пристальным вниманием журналистов. Как сообщали СМИ, Худояна задержали в июне 2019 г. по обвинению в незаконном завладении тремя земельными участками. Заявителями по делу были бизнесмен Сергей Говядин и Ильдар Самиев, вместе с которыми Худоян с 2015 г. планировал заниматься строительством жилого комплекса в районе Ленинградского шоссе.

Следствие считало, сообщалось в прессе, что в 2016 году Худоян и Коноплев втайне от своих партнеров совершили ряд сделок, которые привели к отчуждению участков и ущербу для Говядина и Самиева.

Кстати, СМИ связали с делом Худояна преследование генералов МВД Бирюкова и Краковского и старшего следователя по особо важным делам Брянцева, которые были арестованы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями - попытке получить взятку от девелопера.

В настоящее время дело Альберта Худояна рассматривается Коптевским районным судом г. Москвы. Вполне возможно, что уже до конца года ему может быть вынесен приговор.

По ходатайству потерпевшей стороны на одном из судебных заседаний было оглашено заключение доктора юридических наук, профессора департамента дисциплин систем судопроизводства и уголовного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Г.А. Есакова, разъяснившего спорные вопросы, который сразу после этого был допрошен в судебном заседании.

Вот как он прокомментировал ситуацию: "В судебной практике по уголовным делам является признанной конструкция "фактического владельца (собственника, бенефициара)". Трехуровневая структура фактического владения, как и в настоящем деле, не препятствует признанию конечного фактического владельца - компании "Мэнзфилд" надлежащим потерпевшим от преступления. Следует подчеркнуть, что такой подход применяется в судебной практике именно по уголовным делам и никак не влияет на аналогичные ситуации при рассмотрении гражданских споров, где могут действовать иные правила".

Худояна задержали в 2019 году по обвинению в незаконном завладении тремя земельными участками. С его делом СМИ связали преследование генералов МВД, которые были арестованы по обвинению в попытке получить взятку от девелопера

Кроме того, право аренды может выступать предметом самостоятельных сделок (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Соответственно, право аренды как имущественное обособленное право, обладающее самостоятельной ценностью, может выступать предметом преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, добавил Г.А. Есаков. Именно такова позиция судебной практики последних лет, включая практику Конституционного суда РФ.

Кроме Худояна, обвиняемыми по делу являются экс-директор ООО "Авиасити" Сергей Коноплев и бывший руководитель ООО "Специализированный застройщик "Прайм Парк" Гагик Степанян. Подсудимые свою вину отрицают. Худояну, Коноплеву и Степаняну вменяется создание организованной группы с целью хищения активов ООО "Авиасити" в виде прав аренды земельных участков, на которых в настоящее время возводится элитный ЖК "Прайм Парк".

На момент, когда начиналась эта история, собственником долей в ООО "Авиасити" являлся кипрский офшор "Висения", акции которого в равных долях распределялись между компаниями "Астар", принадлежащей Худояну, и "Мэнзфилд", принадлежащей Сергею Говядину и Ильдару Самиеву. Позже актив в виде дорогостоящих прав аренды был переписан Худояном на ООО "Специализированный застройщик "Прайм Парк", как писали СМИ, в ущерб партнерам Говядину и Самиеву.

Обосновывая позицию подсудимых, защита обвиняемых заявила, что иностранная компания "Мэнзфилд", признанная потерпевшей по делу, на самом деле таковой якобы не является в силу того, что в обвинении идет речь о хищении прав аренды, которые на момент совершения преступления были зарегистрированы на ООО "Авиасити", а не на самого потерпевшего. Кроме того, защитой подсудимых заявлено о том, что права аренды вообще нельзя похитить, поскольку они не являются вещными правами.

Но как понимать некоторые утверждения, что "Мэнзфилд" как 50% бенефициар ООО "Авиасити" не может быть признан лицом, чьи права нарушены изъятием этого актива, так как в уголовном праве отсутствует понятие бенефициарного владения?

Напомним, Альберт Худоян два года находится под домашним арестом и с формальной точки зрения, возможно, уже не имеет отношения к "Прайм Парку" - возведение ЖК продолжают структуры, связанные с акционерами "Альфа-Групп". Однако активность некоторых компаний, которые предположительно связывают с Худояном, не дает избавиться от мысли, что он, возможно, по-прежнему может входить в число ключевых бенефициаров этого проекта. Так это или нет, разберется суд, и хочется надеяться, что наконец поставит окончательную точку в этом резонансном деле.