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31.10.2021 13:47
Рубрика: Экономика

Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет

Текст: Ирина Огилько

В столице за 10 лет благоустроили 36 набережных. Такой итог работы подвел Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"Программа приведения в порядок береговой зоны Москвы-реки и водоемов сегодня действует в городе, и наша задача в ближайшие четыре года полностью ее реализовать", - отметил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Первой привели в порядок Крымскую набережную. Она стала продолжением Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных - 12-километровый маршрут связал Парк Горького и центр столицы - стрелку Болотного острова. Затем отремонтировали 19-километровый пешеходный маршрут от Таганки до "Москва-Сити".

В этом году ремонтировали 4 набережные острова Балчуг: Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская.

Набережные преображаются не только в центре: в 2019 году в Капотне сделали парк на берегу Москвы-реки и связали его с парком 850-летия Москвы.

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