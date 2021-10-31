Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет

В столице за 10 лет благоустроили 36 набережных. Такой итог работы подвел Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Программа приведения в порядок береговой зоны Москвы-реки и водоемов сегодня действует в городе, и наша задача в ближайшие четыре года полностью ее реализовать", - отметил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Первой привели в порядок Крымскую набережную. Она стала продолжением Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных - 12-километровый маршрут связал Парк Горького и центр столицы - стрелку Болотного острова. Затем отремонтировали 19-километровый пешеходный маршрут от Таганки до "Москва-Сити".

В этом году ремонтировали 4 набережные острова Балчуг: Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская.

Набережные преображаются не только в центре: в 2019 году в Капотне сделали парк на берегу Москвы-реки и связали его с парком 850-летия Москвы.