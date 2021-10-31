"Росгосстрах" вернет 400 тыс руб матери погибшего на железной дороге школьника

Громкая история с взысканием компенсации за ремонт "Ласточки", насмерть сбившей школьника, подошла к логичному, по мнению многих, финалу. Страховая компания "Росгосстрах" согласилась вернуть 400 тысяч рублей матери погибшего подростка.

"К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания и ряда процедур сопровождения досудебных или судебных претензий может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу реализовать внепроцедурное решение - например, отказаться от претензии", - пояснили "Российской газете" в страховой компании. То есть взысканные 400 тысяч рублей за ремонт помятой от столкновения со школьником электрички вернут. Сейчас юристы "Росгосстраха" занимаются урегулированием ситуации и определяют механизм законного возвращения взысканных средств, пояснили в компании.

Взыскание компенсации выплаты потерпевшему страхового возмещения - неотъемлемая часть работы. Если бы компания не подавала иск, это могло быть расценено как нарушение действующего законодательства, отметили в "Росгосстрахе".

В РЖД ситуацию комментировать не стали.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года в подмосковном Солнечногорске на станции Поварово. Пригородный поезд следовал из Твери в Москву, 15-летний Ярослав Безбородов переходил железнодорожные пути. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд уже не смог. От столкновения подросток скончался на месте. На локомотиве образовалась вмятина.

Важная деталь: подросток был в наушниках, а потому и не заметил приближающуюся "Ласточку". На это обстоятельство указывали юристы "Росгосстраха", подавая иск к семье погибшего о взыскании компенсации выплаченных компании-перевозчику средств за ремонт. Подросток сам был виноват в происшествии, по российскому законодательству, граждане с 14 лет несут ответственность за причиненный вред, указывали юристы страховой компании.

Обоснованные с точки зрения закона требования подверглись критике с точки зрения морали

Письмо с требованием выплатить 400,9 тысячи рублей "Росгосстрах" направил матери погибшего в сентябре этого года. В компании пояснили, что в случае отказа выплатить средства в досудебном порядке после решения суда сумма вырастет на 25% из-за судебных издержек. Мать школьника выплатила деньги. Но потом решила подать в суд на взыскание выплаченной суммы обратно.

История вызвала общественный резонанс. Обоснованные с точки зрения закона требования подверглись критике с точки зрения морали.

Между тем сообщения о подобных происшествиях и гибнущих на железнодорожных путях подростках приходят регулярно. Например, в конце февраля 2020 года у станции Расторгуево в подмосковном Видном погибла 12-летняя девочка. Подростки переходят железнодорожные пути часто в наушниках, стоят у путей в опасной близости от проходящих поездов, катаются, прицепляясь к вагонам. По сообщениям Московской межрайонной транспортной прокуратуры, в прошлом году на железной дороге пострадали 77 несовершеннолетних, 35 из них погибли.

Комментарии

Деньги или человек?

Мария Львова-Белова, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка:

- Я вступаю в должность, принимаю дела, и пока не уполномочена делать официальные запросы или подключать к решению проблемы те или иные органы власти. Однако в курсе истории с подростком, которого сбила электричка в Подмосковье, а страховая копания потребовала от родителей погибшего ребенка выплат за "причиненный вред" поезду. Тут надо проверять не только законность удовлетворенных страховых требований, а разбираться в корнях явления и организовывать работающую профилактику детского травматизма. Ведь если все свести к банальной страховке, то получится, что надо платить создателям детских площадок за то, что на них калечатся и даже гибнут дети, не зная правил игр, созданных взрослыми. Или надо возмещать "причиненный вред" компаниям по производству окон за то, что из них, увы, выпадают дети. Или казнить за эти беды их родителей. Убеждена, что любую их этих трагических ситуаций надо рассматривать с позиций защиты прав детей, а не возмещения материального ущерба. И это принципиальная часть моей будущей работы.

Роман Сенчин, писатель:

- На днях я услышал про этот случай, и волосы на голове зашевелились от какого-то кафкианского абсурда этой ситуации. Да, родители несут ответственность, в том числе и материальную, за то, что творят дети, но здесь случай совершенно другой. И нужно было в первую очередь человеческое отношение, человеческий подход, а не просто механическое выполнение каких-то процедур. Даже если был нанесен невольный урон РЖД, тут должны включаться не только формально-автоматические механизмы, но и этические, должно быть сострадание. А не просто одно механическое исполнение установленных финансовых обязательств между людьми и организациями. Хорошо, что этот случай стал достоянием гласности, и общество пытается защитить родителей. Но такого надо избегать. И никогда не забывать о людях, тем более переживших трагедию и потерявших самое дорогое - ребенка. Иначе от таких историй становится не по себе.

Подготовили Владимир Емельяненко и Елена Яковлева

Вниманию депутатов Госдумы

В 2012 году Конституционный суд, рассматривал дело гражданки Райм, которой страховщик выставил регресс за ремонт машины, под которую попал ее ребенок. Сам ребенок получил тяжелые травмы в этом ДТП. КС постановил, что страховщик выставил регресс законно. Однако дело было громким, и страховщик отказался от своих претензий. Такие случаи послужили поводом для внесения поправок в законодательство. Но поправка, запрещающая выставлять регресс пострадавшим или родственникам погибших пешеходов, была внесена в закон об ОСАГО. Но поОСАГО страховщик и так не мог выставлять регресс. Ведь страхового случая в ДТП с пешеходом не возникает, о чем писала "РГ". Эту поправку надо было вносить в закон об организации страхового дела. Тогда бы сегодняшней ситуации с "Росгосстрахом" просто не возникло бы.

Подготовил Владимир Баршев