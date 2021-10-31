Новости

Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 10:22
Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах 10:04
Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92% 09:48
Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве

Текст: Ирина Огилько

Ноябрь в столице начнется с теплой погоды. Днем будет выше +10 градусов, ночью не ниже +4. Исключение станут сутки вторника, когда станет прохладнее на пару градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Сергей Михеев
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады

По данным метеорологов, в понедельник и вторник погода ожидается ясной, днем воздух прогреется до +11..+12 градусов. Днем в пятницу может потеплеть до +15. С

Со среды начнется период дождей, погода станет облачной. С разной интенсивностью дожди будут идти до выходных. Выпасть сможет до 10-15 мм осадков.

Кстати, последний день октября будет теплым и сухим, днем до +11 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей