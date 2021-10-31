Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве

Ноябрь в столице начнется с теплой погоды. Днем будет выше +10 градусов, ночью не ниже +4. Исключение станут сутки вторника, когда станет прохладнее на пару градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в понедельник и вторник погода ожидается ясной, днем воздух прогреется до +11..+12 градусов. Днем в пятницу может потеплеть до +15. С

Со среды начнется период дождей, погода станет облачной. С разной интенсивностью дожди будут идти до выходных. Выпасть сможет до 10-15 мм осадков.

Кстати, последний день октября будет теплым и сухим, днем до +11 градусов.