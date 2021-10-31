Синоптики рассказали о погоде в ноябре

Синоптики называют ноябрь предзимьем. Но в этом году последний осенний месяц обещает быть теплее обычного.

В большинстве регионов европейской части страны погода будет выше климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, например, если в Москве по норме преобладающая температура по ночам в ноябре составляет от нуля до минус 5 градусов, а днем - минус 2 - плюс 3 градуса, то нынешний ноябрь будет теплее на два градуса. Впрочем, синоптики не исключают похолодания, когда по ночам температура может понижаться до минус 7-12 градусов, а днем - до минус 2-7 градусов. Теплый ноябрь ожидается и на севере европейской территории, а также в Поволжье. На юге температура будет близкой к норме.

А вот на азиатской территории погода уже будет настраиваться на зимний лад. Так, в Кемеровской области, на Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Иркутской области температура ожидается ниже нормы.