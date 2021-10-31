Собянин: Объем вакцинации в Москве увеличился в 4-5 раз с конца августа

В нерабочие дни в столице стало значительно больше москвичей, решивших привиться от COVID-19. Объем вакцинации вырос до пяти раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В интервью телеканалу "Россия 1" он рассказал:

"Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений".

Причем, по словам главы города, активно начали прививаться и пожилые москвичи, к которым власти в последнее время обращались с просьбой защитить себя. Собянин напомнил, что в городе также возросло до 70 число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.