В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"

Роспотребнадзор проверил 41 магазин сети "Дикси" и в 15 из них обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований, еще в двух не было данных о вакцинации сотрудников. Теперь магазинам грозят штрафы, передает столичное управление Роспотребнадзора по итогам проверок 30 октября.

Среди нарушений специалисты перечислили отсутствие контроля за наличием масок у покупателей, за соблюдением дистанции в торговом зале и на кассе. Кроме того, персонал работал со спущенными масками, а при фасовке товара не использовал перчатки. Терминалы для оплаты, дверные ручки, корзинки и тележки не дезинфицировались, не было запаса санитайзеров, также не нашлось бесконтактных термометров, вовремя не вывозится мусор и т.д.

Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением санитарных мер из-за официальной нерабочей недели по всей России и борьбы с коронавирусом. В столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно.

За нарушения, которые выявляют сотрудники Роспотребнадзора в магазинах, физлицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, должностным лицам - до 100 тысяч рублей, юрлицам - до 500 тысяч рублей с приостановкой работы заведения на срок до 90 дней.