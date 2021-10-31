Новости

Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 10:22
Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах 10:04
Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92% 09:48
Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
На саммите ООН в Глазго обсудят сокращение выбросов углерода в атмосферу 07:21
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 07:03
Бон Джови отменил концерт в США после положительного теста на COVID-19 06:31
Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40 05:55
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию 05:35
Два человека погибли на эротическом балу в США 04:35
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО 03:55
При постковидном синдроме у человека часто меняется голос 03:25
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 02:50
В Египте закрыли отель, в котором отравились российские туристы 02:25
Петр Ян заявил о готовности драться с "клоуном" Стерлингом 02:12
На выборах в Грузии лидируют представители правящей партии 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 10:22
Рубрика: Общество

В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru. Расположены эти пункты в торговых центрах, центрах госуслуг, на территории крупных транспортно-пересадочных узлов.

Фото: РИА Новости
Что можно и чего нельзя делать во время вакцинации от коронавируса

В интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал: "Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы".

Кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно в 15 центрах госуслуг (ежедневно с 08:00 до 20:00), а также в вестибюлях нескольких станций метро (с 09:00 до 21:00). Сюда входят станции "Тверская" и "Пушкинская" (рядом с турникетами, выходы № 2-4), "Маяковская" (рядом с турникетами, выход № 1), "Тургеневская" (рядом с кассами, выходы № 3-5), "Хорошевская" (западный вестибюль, выходы № 1-4), "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход № 2).

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru. Такой тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это абсолютно бесплатно, с собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Чтобы сделать тест ребенку, надо иметь его свидетельство о рождении. Дети допускаются к процедуре только в присутствии родителей.

Экспресс-тестирование проводится по той же технологии, что и ПЦР: берут мазок из носа, но для получения результата биоматериал сразу же помещают в специализированный раствор и тест-систему.

Положительный результат экспресс-теста еще не говорит о том, что у человека есть заболевание. В этом случае берут также мазок на ПЦР-исследование - сразу на месте, без очередей и предварительной записи. Платить в таком случае ничего не надо. Точный результат будет известен через один - два дня, он придет в СМС-сообщении и отобразится в электронной медицинской карте. Его нужно будет дождаться дома. Если он окажется положительным, к заболевшему направляют врача, который назначит лечение.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Число отравившихся в Хургаде российских туристов увеличилось до 40
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей