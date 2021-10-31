В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы mos.ru. Расположены эти пункты в торговых центрах, центрах госуслуг, на территории крупных транспортно-пересадочных узлов.

В интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин рассказал: "Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы".

Кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно в 15 центрах госуслуг (ежедневно с 08:00 до 20:00), а также в вестибюлях нескольких станций метро (с 09:00 до 21:00). Сюда входят станции "Тверская" и "Пушкинская" (рядом с турникетами, выходы № 2-4), "Маяковская" (рядом с турникетами, выход № 1), "Тургеневская" (рядом с кассами, выходы № 3-5), "Хорошевская" (западный вестибюль, выходы № 1-4), "Третьяковская" (перед стеклянными дверями, выход № 2).

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru. Такой тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это абсолютно бесплатно, с собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Чтобы сделать тест ребенку, надо иметь его свидетельство о рождении. Дети допускаются к процедуре только в присутствии родителей.

Экспресс-тестирование проводится по той же технологии, что и ПЦР: берут мазок из носа, но для получения результата биоматериал сразу же помещают в специализированный раствор и тест-систему.

Положительный результат экспресс-теста еще не говорит о том, что у человека есть заболевание. В этом случае берут также мазок на ПЦР-исследование - сразу на месте, без очередей и предварительной записи. Платить в таком случае ничего не надо. Точный результат будет известен через один - два дня, он придет в СМС-сообщении и отобразится в электронной медицинской карте. Его нужно будет дождаться дома. Если он окажется положительным, к заболевшему направляют врача, который назначит лечение.