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Рубрика: Происшествия

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,8 километра

Текст: Юлия Гарднер

Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир.

Фото: REUTERS
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Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота выброса достигла 1,8 километра над уровнем моря.

Пепловый шлейф растянулся на пять километров к северо-востоку от исполино. Эбеко присвоен один из наиболее высоких - оранжевый код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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