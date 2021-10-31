Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,8 километра

Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир.

Как сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота выброса достигла 1,8 километра над уровнем моря.

Пепловый шлейф растянулся на пять километров к северо-востоку от исполино. Эбеко присвоен один из наиболее высоких - оранжевый код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.