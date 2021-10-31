В России побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в сутки

В России за сутки выявили 40 993 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны, сообщает оперштаб. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737). Наименьшее - в Ненецком автономном округе (18) и на Чукотке (19).

При этом 27 115 человек пошли на поправку и за прошедшие сутки были выписаны.

Прежний антирекорд был установлен в субботу, когда выявили 40 251 новых пациентов с COVID-19. За все время пандемии в РФ зафиксировали 8 513 790 случаев болезни.