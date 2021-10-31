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31.10.2021 11:26
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае нашли тело подростка

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярске нашли тело 17-летнего парня, предположительно пропавшего 28 сентября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии, сейчас проводится экспертиза останков.

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О том, где найдено тело, официально не сообщается. Известно, что молодой человек ушел гулять ночью из общежития с одного берега города на другой.

Заявление о пропаже поступило от его матери 30 сентября. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить личность погибшего.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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