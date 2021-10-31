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31.10.2021 14:38
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе двое погибли в ДТП с детским экскурсионным автобусом

Текст: Юлия Потапова

Два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и экскурсионного автобуса в Юргинском районе Кузбасса.

Трое ивановцев получили тяжелые травмы в ДТП с автобусом

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, авария случилась сегодня днем на трассе в пяти километрах западнее села Глубокое. Заказной автобус, на котором дети возвращались с экскурсии по маршруту Кемерово-Юрга, столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились три человека. В числе 39 пассажиров автобуса было 25 несовершеннолетних (возраст - от семи до девяти лет).

По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате ДТП пострадали четверо. Двое, ехавших в легковушке, погибли, еще одного человека госпитализировали, а водителю автобуса медики оказали помощь амбулаторно. Среди детей пострадавших нет, родители забрали их с места аварии, приехав на личном транспорте.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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