В Туве убили двух малолетних девочек

В Кызыле у жилого дома обнаружили двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая умерла в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, дети обнаружены около 5 утра у стен дома №37/3 по улице Лопсанчапа. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух несовершеннолетних. Как сообщили в региональном МВД, по подозрению в совершении преступления полицией задержан ранее судимый 23-летний житель Тес-Хемского района Тувы.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются обстоятельства смерти девочек. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия.