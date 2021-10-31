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Рубрика: Общество

Какие регионы стали главными поставщиками тыкв для Хэллоуина в России

Текст: Татьяна Ткачёва
В конце октября спрос на тыкву традиционно растет - ее используют для вечеринок в канун Дня всех святых. Главным поставщиком в этом году стало Приволжье, а среди регионов-лидером оказался Дагестан.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Урожаи овоща, один цвет которого прогоняет осеннюю хандру, изучили в Россельхозбанке. За последний сезон урожай тыквы в России приблизился к 606 тысячам тонн. Треть от общего объема вырастили в Приволжском федеральном округе, четверть - в Южном. В Центральной России произвели 18 процентов, на Северном Кавказе - 16.

На оставшиеся четыре федеральных округа приходится лишь десятая часть урожая. Столько же, для сравнения, выращивает Дагестан. Высокие результаты (на уровне 7-9 процентов) также у Воронежской, Волгоградской, Саратовской и Ростовской областей.

При этом тыква остается "домашним" овощем: восемь из десяти плодов вырастают на даче или приусадебном участке. Фермеры производят 14 процентов от общего объема, сельхозпредприятия - всего четыре.

"Выращивание тыквы становится серьезным фермерским бизнесом в регионах, где природные условия способствуют богатому урожаю бахчевых, - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Это в первую очередь Астраханская, Волгоградская и Саратовская области, где доля крестьянско-фермерских хозяйствах в производстве тыквы составляет соответственно 66, 64 и 48 процентов".
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По словам эксперта, среди федеральных округов в этом отношении выделяется Южный. Там фермерской тыквы - около 30 процентов. Но в целом этот овощ остается продуктом прежде всего для домашнего использования или продажи излишков с личных хозяйств, поэтому потребление довольно тесно привязано к местному производству.

На Северном Кавказе на человека приходится 9,4 килограмма тыквы в год, на Юге - 9 кило. Это две с лишним штуки, если представлять себе обычные крупные, а не изящные декоративные плоды. Жителю Приволжья достанется примерно полторы тыквы (6,6 кило).

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