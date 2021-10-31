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31.10.2021 17:43
Рубрика: Общество

В Дагестане в реке обнаружили использованные шприцы

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В реке Аварское Койсу экологи обнаружили большое количество использованных одноразовых шприцев, а также систем для внутривенных инъекций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.

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- Данные находки относятся к особо опасным отходам класса Б. А это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно или вероятно зараженные условно-патогенными и патогенными микроорганизмами", - говорит Заур Гапизов.

Об обнаружении шприцев стало известно и в минприроды Дагестана. Там заявили, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды. Сейчас ведомство закупает спецтехнику, необходимую для очистки водных объектов.

И все же вопрос происхождения шприцев и систем в реке остается открытым.

В Гергебильской ЦРБ заявили, что главврач проверил лично: из подведомственных медорганизаций такого сброса не было. В ближайшем лечебном учреждении медотходы на месте и будут утилизированы согласно договору.

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