В отель Грозного туристов будет заселять робот

В грозненский отель гостей станет заселять робот, разработанный резидентом инновационного центра "Сколково". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании Promobot Олега Кивокурцева.

По его словам, андроид станет первым в России роботом, в котором реализована система check-in с распознаванием паспортных данных и выдачей карт доступа от номера. Он приступит к работе в начале следующего года.

Кроме того, с помощью робота посетители смогут вызывать такси, заказать трансфер и получить консультацию.

Сейчас изучаются технические возможности реализации проекта, проводится работа по интеграции робота с системой бронирования и учета гостей.

Также андроид сможет показывать рекламу, танцевать и привлекать к себе внимание.