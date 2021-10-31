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31.10.2021 17:27
Рубрика: Экономика

В отель Грозного туристов будет заселять робот

Текст: Ирина Белова (Чеченская Республика)

В грозненский отель гостей станет заселять робот, разработанный резидентом инновационного центра "Сколково". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании Promobot Олега Кивокурцева.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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По его словам, андроид станет первым в России роботом, в котором реализована система check-in с распознаванием паспортных данных и выдачей карт доступа от номера. Он приступит к работе в начале следующего года.

Кроме того, с помощью робота посетители смогут вызывать такси, заказать трансфер и получить консультацию.

Сейчас изучаются технические возможности реализации проекта, проводится работа по интеграции робота с системой бронирования и учета гостей.

Также андроид сможет показывать рекламу, танцевать и привлекать к себе внимание.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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