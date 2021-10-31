В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

В Петербурге в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского прошла панихида по погибшим при крушении самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Акции памяти также состоялись у мемориалов на Серафимовском кладбище и на Румболовской горе в городе Всеволожске Ленинградской области.

Благотворительный фонд "Рейс 9268" опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись панихиды в будущем храме, который возводится на проспекте Героев в память о 224 жертвах трагедии. В ее шестую годовщину там собрались родные и близкие погибших. Настоятель храма Сергей Кубышкин выразил надежду, что он станет для них родным домом, в котором можно будет всем вместе молиться за каждого из ушедших.

Храм Димитрия Солунского уже почти готов, строительные работы планируется завершить в этом году, в следующем приступят к отделке. Он будет не только церковью, но и социальным центром.

На Серафимовском кладбище Петербурга в память о жертвах авиакатастрофы открыли мемориал "Сложенные крылья", на котором прошел траурный митинг.

Цветы и памятные лампады появились и на мемориале "Сад памяти" во Всеволожске. Над Синаем погибли 48 жителей Ленинградской области. Администрация Всеволожского района выделит 15 миллионов рублей на благоустройство сада, в котором высажены 128 кленов.

Airbus А321 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека - в основном жители Петербурга и Ленинградской области, возвращавшиеся с отдыха в Египте. Причиной трагедии стал теракт.