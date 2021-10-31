В Петербурге полицейские застрелили напавшего на них мужчину с ножом

В Петербурге полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом.

Все произошло в одном из домов в поселке Шушары (Пушкинский район). В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире его жена упала на стекло и порезалась. Прибывшие на место стражи порядка увидели у входа в подъезд мужчину, который попытался скрыться. В ответ на требование остановиться он выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону сотрудников правоохранительных органов.

В МВД отметили, что сначала был предупредительный выстрел. А затем полицейский выстрелил в злоумышленника, который от полученных ранений скончался.

В квартире была обнаружена женщина со множественными колото-резаными ранениями. Пострадавшую доставили в больницу.