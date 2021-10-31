В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко

В Петербурге скончался известный певец, народный артист России Геннадий Бойко. Ему было 86 лет.

Городской комитет по культуре назвал его уход невосполнимой утратой для петербургской культуры. Геннадий Бойко - обладатель красивого баритона - активно выступал на эстраде в 1960-70-х годах. Он был солистом Ленинградского государственного мюзик-холла и других концертных организаций Северной столицы.

Геннадий Бойко часто появлялся не только на сцене, но и в радиоэфире, побеждал на различных конкурсах - например, в польском Сопоте, на международном конкурсе старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой и других. Репертуар певца был очень разнообразным - от русских народных песен до современных хитов. К примеру, он стал первым исполнителем песни Анатолия Днепрова "Радовать" и сделал ее настоящим шлягером.

Кроме того, певец активно занимался общественной деятельностью. Геннадий Бойко долгое время был председателем президиума регионального отделения "Творческого союза работников культуры и искусства", почетным председателем музыкального фестиваля "Нева-Десант".