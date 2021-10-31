Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты

Первые итоги работы блокпостов на въезде в Севастополь подвели в правительстве крымского города. Как сообщает пресс-служба местного правительства, в регион не было допущено более 200 автомобилей.

У водителей или пассажиров, которые пытались на этих машинах въехать в Севастополь, не оказалось сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки о ранее перенесенном коронавирусе.

"За первый день [работы блокпостов 30 октября] на пунктах контроля не пропустили 207 машин", - сообщили власти.

Что касается пункта контроля на железнодорожном вокзале, то его сотрудники выявили и не пропустили десять человек. Им пришлось сразу же приобрести билеты в обратном направлении.