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31.10.2021 00:31
Рубрика: Власть

Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты

Фото: Юлия Крымова / РГ Фото: Юлия Крымова / РГ
Фото: Юлия Крымова / РГ

Первые итоги работы блокпостов на въезде в Севастополь подвели в правительстве крымского города. Как сообщает пресс-служба местного правительства, в регион не было допущено более 200 автомобилей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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У водителей или пассажиров, которые пытались на этих машинах въехать в Севастополь, не оказалось сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки о ранее перенесенном коронавирусе.

"За первый день [работы блокпостов 30 октября] на пунктах контроля не пропустили 207 машин", - сообщили власти.

Что касается пункта контроля на железнодорожном вокзале, то его сотрудники выявили и не пропустили десять человек. Им пришлось сразу же приобрести билеты в обратном направлении.

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