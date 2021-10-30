На въездах в Севастополь заработали блокпосты для проверки QR-кодов

Накануне на блокпостах были установлены палатки МЧС и временные дорожные знаки, которые требуют снизить скорость и остановиться для проверки. Планировалось, что пункты контроля начнут работать в полночь, но потом их открытие перенесли на утро. В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что при запуске блокпостов возникали сбои, однако сейчас их работа отлажена.

На пункте пропуска на трассе "Таврида", по которой в Севастополь направляется основной поток машин, проверки начались в 9:40 утра. Проверяющие останавливают все автомобили, которые едут в Севастополь. В обратном направлении проверка не ведется. На посту работают общественники, сотрудники департамента общественной безопасности Севастополя, представители полиции и ГИБДД.

Большинство машин пропускают, проверив QR-коды у водителей и пассажиров. Некоторые распечатали сертификаты о вакцинации, чтобы быстрее пройти проверку. Если QR-кода или медсправки нет, то надо доказать, что едешь по уважительной причине. Для этого нужны, например, справки от работодателя. Но они есть не у всех.

Фото: Юлия Крымова/РГ

Туристы из Москвы прилетели в аэропорт Симферополя, взяли на прокат автомобиль и едут в отель на ЮБК. У двоих есть сертификаты о прививках, а у третьего - нет. Говорят, что о проверках ничего не слышали, поэтому выбрали маршрут через Севастополь. На блокпосту их развернули и отправили обратно.

Водитель грузовой "Газели" Дамир везет стройматериалы на объект в Севастополь. Из документов у него только товарная накладная. Ему также отказали в проезде.

- В Севастополе приняты экстренные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. С сегодняшнего дня въезд в город разрешен только для тех, кто прошел вакцинацию или переболел за последние шесть месяцев, - сказал журналистам замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. - Передвижение жителей внутри города не ограничено, однако тех, кто хочет к нам приехать без QR-кодов, мы не ждем. По данным за сегодняшнее утро, каждый 12 автомобиль разворачивается и уезжает обратно.

Фото: Юлия Крымова/РГ

На автодорогах установлены семь пунктов контроля: на 257-м километре трассы "Таврида", у села Орлиное, в районе мыса Сарыч на трассе Ялта - Севастополь, у сел Андреевка, Терновка, Фронтовое, Вишневое. Еще один работает на железнодорожном вокзале.

Планируется, что посты будут работать до конца дня 7 ноября.