На Кубани в начале ноября ожидается потепление до +20 градусов

В Краснодарском крае с 1 по 8 ноября ожидается теплая погода - +10-15 градусов, а на Черноморском побережье - до +20. Об этом "РГ" сообщили в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края.

- 1 и 2 ноября на Кубани пройдут кратковременные дожди, по Черноморскому побережье - с грозой, - отметил дежурный ведомства. - Ветер северо-восточный, до 14-17 метров в секунду. Местами туманы. Сейчас период туманов.

Кроме того, с 4 по 6 ноября в Краснодарском крае преимущественно без осадков, а с 6 по 8 число возможен небольшой дождь. В горных районах выше 1,5 тысячи метров синоптики прогнозируют снег.

Как сообщает пресс-служба Росгидромета по информации Гидрометцентра России, в Южном федеральном округе средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы.

Что касается температуры морской воды на Черноморском побережье Кубани, то в Анапе она составляет 14 градусов, в Новороссийске и Туапсе - 16, в Геленджике - 17, а в Сочи - 18 градусов.