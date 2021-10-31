На Кубани в начале ноября ожидается потепление до +20 градусов

Новости

В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 14:01
Рубрика: Общество

На Кубани в начале ноября ожидается потепление до +20 градусов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае с 1 по 8 ноября ожидается теплая погода - +10-15 градусов, а на Черноморском побережье - до +20. Об этом "РГ" сообщили в территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края.

Фото: iStock
На Черноморском побережье продолжился бархатный сезон

- 1 и 2 ноября на Кубани пройдут кратковременные дожди, по Черноморскому побережье - с грозой, - отметил дежурный ведомства. - Ветер северо-восточный, до 14-17 метров в секунду. Местами туманы. Сейчас период туманов.

Кроме того, с 4 по 6 ноября в Краснодарском крае преимущественно без осадков, а с 6 по 8 число возможен небольшой дождь. В горных районах выше 1,5 тысячи метров синоптики прогнозируют снег.

Как сообщает пресс-служба Росгидромета по информации Гидрометцентра России, в Южном федеральном округе средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы.

Что касается температуры морской воды на Черноморском побережье Кубани, то в Анапе она составляет 14 градусов, в Новороссийске и Туапсе - 16, в Геленджике - 17, а в Сочи - 18 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора
Убитые в Туве девочки были сестрами
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей