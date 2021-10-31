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31.10.2021 20:53
Рубрика: Власть

Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Во второй день работы блокпостов в Севастополь не пропустили более 120 машин и два автобуса с туристами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства города.

Фото: Юлия Крымова/РГ
На въездах в Севастополь заработали блокпосты для проверки QR-кодов

Блокпосты на автодорогах установили в субботу, 30 октября. В город пропускают только тех, кто прошел вакцинацию или переболел COVID-19.

- По итогам второго дня через блокпосты не пропустили 124 автомобиля, а также два экскурсионных автобуса. На железнодорожном вокзале необходимых для въезда в Севастополь документов не оказалось у четырех человек, - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что поток транспорта, который направляется в Севастополь, заметно снизился в воскресенье по сравнению с субботой. Большинство водителей знают о введенных ограничениях и готовы к проверкам. Городской ситуационный центр принял сегодня 205 звонков от людей, которым надо приехать в Севастополь по экстренным обстоятельствам. Там также отметили снижение числа обращений.

На автодорогах при въезде на территорию Севастополя установлены семь пунктов контроля: на 257-м километре трассы "Таврида", у села Орлиное, в районе мыса Сарыч на трассе Ялта - Севастополь, у сел Андреевка, Терновка, Фронтовое, Вишневое. Еще один пост работает на железнодорожном вокзале. За первые сутки в Севастополь не пустили более 200 автомобилей.

Для проверки надо показать распечатанный сертификат, QR-код на экране смартфона либо медсправку с "мокрой" печатью медицинского учреждения, а также паспорт. Без сертификата, QR-кода разрешат проехать в экстренном случае, который требует личного присутствия человека. Этот факт надо подтвердить документами. Также требования не распространяются на тех, кто перевозит грузы, работает в экстренных службах и органах правопорядка. Для проезда в экстренных случаях надо предварительно позвонить в ситуационный центр оперштаба Севастополя по телефону (8692) 41-76-00.

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