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31.10.2021 14:56
Рубрика: Происшествия

В Волгограде грузовик с пьяным водителем протаранил два дома

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В Волгограде "МАЗ" врезался в один дом и протаранил другой. А после столкнулся с припаркованным автомобилем и повредил газовую трубу. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото: скриншот ГУ МЧС Амурская область / youtube
В Амурской области поезд протаранил грузовик на переезде

ЧП произошло ранним утром 31 октября. У управлявшего машиной 19-летнео парня не оказалось водительского удостоверения, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

"Управляя автомашиной "МАЗ", двигаясь по улице Клайпедская в сторону улицы Саши Чекалина, не справился с управлением и совершил столкновение с домом №20 по улице Кременская, разрушив стену комнаты. Затем - с другим многоквартирным домовладением и припаркованным рядом с ним автомобилем "Газель NEXT". Однако это не остановило водителя, и он попытался продолжить движение, пока не задел столб и не повредил газовую трубу, проходящую вдоль стены дома №49 на улице. С.Чекалина. Газовая труба от удара сломалась и упала", - говорится в официальном сообщении.

Экстренно прибывшим сотрудникам газовой службы пришлось отключить газопровод. Без газа остались 19 домов. К счастью, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Правоохранители установили, что за рулем в момент аварии находился 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Он сел за руль автомобиля, водителем которого являлся его отец - сотрудник коммерческой организации. Машина была не заперта. Вместе с приятелем он решил поехать за добавкой спиртного.

- В отношении водителя автомашины "МАЗ" составлен административный протокол по статьям об отказе лица, управляющего транспортным средством без прав, пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного либо иного опьянения, а также - об оставлении водителем места ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством, - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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