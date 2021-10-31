Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области оперативно провести проверку обстоятельств издевательств над пожилой женщиной и доложить руководителю ведомства.

Суть ситуации в следующем - двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. Делают они это ежедневно и в прямых эфирах в интернете.

- В ходе стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий получают пожертвования от интернет-аудитории,- объяснили в СК.

И добавили, что в ходе проверки следователи установят, есть ли в действиях этих молодых людей признаки преступления, о котором говорится в статье 117 УК РФ -"истязание".