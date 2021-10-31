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31.10.2021 13:30
Рубрика: Общество

"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Один из сегментов Международной космической станции - российский узловой модуль "Причал" - получил собственную эмблему. Он создан на сочетании логотипов компании-производителя, фирменной красной окантовки и государственной символики.

Фото: Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
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Дизайнеры отмечают, что эмблема модуля "Причал" создана в уникальной пятиугольной форме.

"Связано это с тем, что модуль имеет пять пассивных стыковочных узлов для причаливания пилотируемых и грузовых кораблей, а также для возможного расширения конфигурации российского сегмента", - говорится в аннотации к рисунку.

Изображение нового элемента МКС располагается в центре эмблемы с сопутствующими атрибутами, а также государственным флагом России и собственным именем - "Причал". Две звезды в левом углу правильного пятиугольника символизируют новые российские модули "Наука" и "Причал", а две большие звезды в правом углу - функционально-грузовой блок "Заря" и служебный модуль "Звезда". Находящиеся рядом с ними звездочки меньшего размера - это малые исследовательские модули "Рассвет" и "Поиск".

В соответствии с основополагающим принципом космонавтики - принципом дублирования - по периметру эмблемы помещены основные "участники" миссии: ракета-носитель "Союз-2.1б", транспортный грузовой корабль-модуль "Прогресс М-УМ" и новый узловой модуль "Причал".

Напомним, что запуск ракеты с новым модулем к МКС намечен на 24 ноября 2021 года.

Кстати

Фалеристы отмечают, что эмблема модуля "Причал" графически перекликается с логотипами всемирных фестивалей молодежи и студентов, которые состоялись в Москве в 1957 и 1985 годах. К примеру, пять полукругов модуля "Причал" напоминают фестивальную "ромашку" с пятью континентами: Африка, Америка, Антарктида, Австралия и Евразия.

Общество Космос Общество Наука Правительство "Роскосмос"

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