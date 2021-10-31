Новости

Количество пострадавших в токийском метро увеличилось до 17 21:45
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН по вопросу изменения климата 21:33
Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба 21:27
Макрон пригрозил Британии ответными мерами из-за разногласий по Brexit 21:24
Суд отпустил девушку, устроившую обнаженную съемку на фоне Исаакия 20:54
Более 120 машин не пустили в Севастополь во второй день работы блокпостов 20:53
Названы продукты, стремительно приближающие деменцию 20:06
Найден отец брошенного в московского метро ребенка 19:39
Установлен путь найденыша из московского метро 18:51
Девять российских туристов пострадали в ДТП в Турции 18:35
Жительница Приморья бросила машину с ребенком на ж/д переезде 18:27
В столичном метро нашли брошенного ребенка 18:12
Канадца отправили в тюрьму за отказ признать дочь трансгендером 18:08
Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией 18:06
Лавров рассказал о разговоре с Байденом на саммите G20 в Риме 18:01
Минтруд предупредил о фейковых "повторных выплатах" на школьников 17:41
Лавров: G20 выступила за поиск коллективных решений, баланс интересов 17:27
В России побит антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в сутки 17:23
В США в результате стрельбы один человек погиб и еще девять ранены 16:54
Лавров: Россия готова обеспечить безопасность в Черном море 16:35
Гол Агаларова принес "Уфе" победу над "Ахматом" в 13-м туре РПЛ 16:19
В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси" 16:10
В Японии мужчина напал на пассажиров метро: десятки пострадавших 16:03
Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный 15:49
На Кубани с 1 ноября введут дополнительные ограничения 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 21:27
Рубрика: Общество

Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба

Текст: Николай Грищенко

Самые крупные за последние годы всплески солнечной активности стали причиной магнитных бурь на Земле.

Фото: iStock
Планеты-близнецы обнаружены у "соседней" c Солнцем звезды

Магнитная буря уровня уровень G1, по данным РИА Новости, на планете началась около 15.00 по московскому времени. Согласно расчетам ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института РАН, она завершится к вечеру 1 ноября.

Астрофизики ранее отмечали, что 29 октября на Солнце происходили небывалые всплески активности и выбросы энергии. Предполагалось, что первый контакт магнитного поля Земли с выброшенной солнечной плазмой произойдет 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба.

"После этого Земля окажется внутри облака примерно на 1,5-2 суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности", - говорится в сообщении.

Возможны перебои в работе спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания ВЧ радиосвязи. Кольцо полярных сияний на территории России может опуститься до широт 55-60 градусов.

Наука Общество Космос Происшествия ЧП Стихийные бедствия

Главное сегодня

Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба
Путин проведет серию военных совещаний
Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Убитые в Туве девочки были сестрами
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей