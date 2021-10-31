Солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю планетарного масштаба

Самые крупные за последние годы всплески солнечной активности стали причиной магнитных бурь на Земле.

Магнитная буря уровня уровень G1, по данным РИА Новости, на планете началась около 15.00 по московскому времени. Согласно расчетам ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института РАН, она завершится к вечеру 1 ноября.

Астрофизики ранее отмечали, что 29 октября на Солнце происходили небывалые всплески активности и выбросы энергии. Предполагалось, что первый контакт магнитного поля Земли с выброшенной солнечной плазмой произойдет 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба.

"После этого Земля окажется внутри облака примерно на 1,5-2 суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности", - говорится в сообщении.

Возможны перебои в работе спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания ВЧ радиосвязи. Кольцо полярных сияний на территории России может опуститься до широт 55-60 градусов.