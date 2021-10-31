США изучат возможность введения антидемпинговых пошлин на трубы из РФ

Федеральная комиссия по международной торговле США получила от местных компаний и ассоциаций жалобы на импортные трубы, которые используют в нефтяном секторе. По их мнению, трубы якобы продают по заниженной стоимости, что наносит ущерб развитию американской отрасли.

Теперь комиссия, собрав достаточное количество материалов от заявителей, начала расследование, которое коснется импорта труб из Аргентины, Мексики, России и Южной Кореи. Это следует из извещений, размещенных в федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

Суть расследования в том, чтобы определить, есть ли причины полагать, что американской промышленности нанесен ущерб из-за якобы дешевого импорта, и может ли эта угроза появиться в будущем. Комиссия предложила всем заинтересованным в расследовании сторонам представить ей свои аргументы до 15 ноября. Известно, что петицию изначально подали американские компании Borusan Mannesmann Pipe, PTC Liberty Tubulars, U.S. Steel Tubular Products, а также профсоюз United Steelworkers (USW).

По итогам разбирательств, которые продлятся минимум до марта 2022 года, комиссия решит, нужно ли вводить антидемпинговые пошлины на импорт труб. Это будет зависеть от двух факторов: получают ли производители указанных типов труб в России и Южной Корее субсидии от своих государств, в связи с чем цена импорта может быть ниже, и продается ли действительно на территории США подобная продукция по цене ниже экономически обоснованной.

Из России по итогам прошлого года на экспорт ушло 14% произведенных стальных труб. Рынок работает в условиях снижения внутреннего спроса и выдавливания российских металлургических товаров с экспортных рынков, указывал Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). При этом мощности внутри страны по производству OCTG труб (сварные трубы нефтесервисного сортамента) с каждым годом растут, превышая внутренние потребности. В приоритете становится экспорт на рынки стран, где нет заградительных пошлин.