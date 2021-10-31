Новости

Диетологи рассказали, какой хлеб из магазина самый полезный 15:49
На Кубани с 1 ноября введут дополнительные ограничения 15:45
Путин заявил о быстром потеплении климата в России 15:40
Путин проведет серию военных совещаний 15:25
Врачи объяснили, почему опасно подниматься по лестнице бегом 15:18
США изучат возможность введения антидемпинговых пошлин на трубы из РФ 15:14
Власти Тувы рассказали о семье убитых девочек 14:59
Эксперты рассказали, как обезопасить себя при потере смартфона 14:49
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 15:14
Рубрика: В мире

США изучат возможность введения антидемпинговых пошлин на трубы из РФ

Текст: Александра Воздвиженская

Федеральная комиссия по международной торговле США получила от местных компаний и ассоциаций жалобы на импортные трубы, которые используют в нефтяном секторе. По их мнению, трубы якобы продают по заниженной стоимости, что наносит ущерб развитию американской отрасли.

Теперь комиссия, собрав достаточное количество материалов от заявителей, начала расследование, которое коснется импорта труб из Аргентины, Мексики, России и Южной Кореи. Это следует из извещений, размещенных в федеральном реестре правительства США, пишет ТАСС.

Суть расследования в том, чтобы определить, есть ли причины полагать, что американской промышленности нанесен ущерб из-за якобы дешевого импорта, и может ли эта угроза появиться в будущем. Комиссия предложила всем заинтересованным в расследовании сторонам представить ей свои аргументы до 15 ноября. Известно, что петицию изначально подали американские компании Borusan Mannesmann Pipe, PTC Liberty Tubulars, U.S. Steel Tubular Products, а также профсоюз United Steelworkers (USW).

По итогам разбирательств, которые продлятся минимум до марта 2022 года, комиссия решит, нужно ли вводить антидемпинговые пошлины на импорт труб. Это будет зависеть от двух факторов: получают ли производители указанных типов труб в России и Южной Корее субсидии от своих государств, в связи с чем цена импорта может быть ниже, и продается ли действительно на территории США подобная продукция по цене ниже экономически обоснованной.

США подтвердили рыночный статус России для антидемпинговых процедур

Из России по итогам прошлого года на экспорт ушло 14% произведенных стальных труб. Рынок работает в условиях снижения внутреннего спроса и выдавливания российских металлургических товаров с экспортных рынков, указывал Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). При этом мощности внутри страны по производству OCTG труб (сварные трубы нефтесервисного сортамента) с каждым годом растут, превышая внутренние потребности. В приоритете становится экспорт на рынки стран, где нет заградительных пошлин.

В мире США Экономика Отрасли Промышленность Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин проведет серию военных совещаний
Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Убитые в Туве девочки были сестрами
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове