США подтвердили рыночный статус российской экономики

Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики США. Это позволит российским компаниям защищать свои интересы.

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны минторг США проводит впервые. Решение минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем оно дает позитивный сигнал, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках Всемирной торговой организации", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев (цитата по ТАСС).

Американские власти начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу еще в августе. Процедура проходила в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

По мнению экспертов, негативный для России исход дела нес риски в основном для сырьевых компаний - химической промышленности, металлургии и производителей удобрений.

В американском меморандуме, который занимает 242 страницы, отмечается, что баланс произошедших изменений в российской экономике показывает, что сейчас нет достаточных доказательств того, чтобы поменять статус России на "нерыночный". Вместе с тем минторг США намерен мониторить "прогресс реформ российской экономики".

Всего американские власти анализировали шесть критериев, одним из которых стала степень конвертируемости российской валюты. Чиновники посчитали, что рубль стал более конвертируемым, а процесс установления обменного курса более прозрачным.

Минторг США не нашел серьезных ухудшений с 2002 года (именно тогда Россия получила статус рыночной экономики) и в части установления заработной платы. Кроме того, по оценкам Вашингтона, приток чистых прямых иностранных инвестиций в Россию по сравнению с 2002 годом значительно увеличился.

США заявили о росте участия государства в российской экономике до 33-50%

Ряд оговорок касаются государственного контроля в российской экономике. Так, по американским оценкам, в 2002 году госсобственность составляла примерно 30%, в последние годы этот показатель оценивается в 33-50%. Другая часть претензий касается распределения ряда ресурсов - США считают, что многие цены по-прежнему устанавливаются государством. При этом минторг США отметил либерализацию цен на электроэнергию и природный газ, а также увеличение доли земель, находящихся в частной собственности (23%).

Наконец, шестой фактор, который учитывали американские власти при расследовании, - коррупция, верховенство права, защита собственности, свобода информации. По мнению США, они остаются "существенными поводами для беспокойства". При этом также сделана оговорка - минторг допускает, что ситуация с коррупцией и верховенством права улучшилась по сравнению с 2002 годом.

При вынесении решения американские власти учитывали позицию не только российского минэкономразвития, но компаний-экспортеров. Свои отчеты в ведомство представили "ЕвроХим", НЛМК, "РУСАЛ", "Акрон" и "Северсталь". Свою роль сыграло и мнение экспертного сообщества - минторг США принял к сведению материалы МГИМО и Высшей школы экономики.

В американском списке стран с нерыночной экономикой 11 государств: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам. Критерии отнесения государства к странам с рыночной экономикой прописаны в американском законе о тарифах от 1930 года. Они касаются валютного законодательства, работы иностранного бизнеса, а также степени госконтроля над средствами производства и распределением ресурсов.

Для стран с нерыночной экономикой при антидемпинговых расследованиях в США себестоимость продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на производство "в третьих странах". В результате доказать демпинг становится проще, а компании сталкиваются с антидемпинговыми пошлинами.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Пахомов ранее в разговоре с "Российской газетой" называл получение рыночного статуса в 2002 году одним из крупнейших успехов российской экономической дипломатии. Так, по его словам, Китай добивался этого статуса многие годы и не получил.

"Если нас лишают статуса, это резко повышает дискриминацию российских компаний, как правило, сырьевых или квазисырьевых, в том числе с госучастием. Соответственно, компании столкнутся с большими ограничениями и антидемпинговыми процедурами", - отмечал Пахомов.

Критерии оценки экономики США прописали в 1930 году, сейчас в "черный список" входят 11 стран

По мнению эксперта, России необходимо провести инвентаризацию законодательства и нормативно-правовых актов, включая законопроекты, а также практики их применения на предмет соответствия действующим и разрабатываемым критериям рыночной экономики. Особенно актуально это в сфере ценообразования, субсидирования, импортозамещения и деятельности госкомпаний.

При этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что решения США по статусу той или иной страны носят, скорее, репутационные потери.

"Показатель рыночной экономики - сигнал контрагентам и партнерам, это значит, что другие страны могут не опасаться демпинга или, наоборот, разгона цен на товары. Пример - действия Китая, который не входит в число стран с рыночной экономикой, в 2018 году, когда они опустили цены на металлы почти в два раза. В результате многие перешли к Китаю, стали покупать именно их продукцию, а потом Китай резко перевел цены чуть не в двукратный рост", - сказал он.