США подтвердили рыночный статус российской экономики

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны минторг США проводит впервые. Решение минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем оно дает позитивный сигнал, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках Всемирной торговой организации", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев (цитата по ТАСС).
Американские власти начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу еще в августе. Процедура проходила в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.
По мнению экспертов, негативный для России исход дела нес риски в основном для сырьевых компаний - химической промышленности, металлургии и производителей удобрений.
В американском меморандуме, который занимает 242 страницы, отмечается, что баланс произошедших изменений в российской экономике показывает, что сейчас нет достаточных доказательств того, чтобы поменять статус России на "нерыночный". Вместе с тем минторг США намерен мониторить "прогресс реформ российской экономики".
Всего американские власти анализировали шесть критериев, одним из которых стала степень конвертируемости российской валюты. Чиновники посчитали, что рубль стал более конвертируемым, а процесс установления обменного курса более прозрачным.
Минторг США не нашел серьезных ухудшений с 2002 года (именно тогда Россия получила статус рыночной экономики) и в части установления заработной платы. Кроме того, по оценкам Вашингтона, приток чистых прямых иностранных инвестиций в Россию по сравнению с 2002 годом значительно увеличился.
Ряд оговорок касаются государственного контроля в российской экономике. Так, по американским оценкам, в 2002 году госсобственность составляла примерно 30%, в последние годы этот показатель оценивается в 33-50%. Другая часть претензий касается распределения ряда ресурсов - США считают, что многие цены по-прежнему устанавливаются государством. При этом минторг США отметил либерализацию цен на электроэнергию и природный газ, а также увеличение доли земель, находящихся в частной собственности (23%).
Наконец, шестой фактор, который учитывали американские власти при расследовании, - коррупция, верховенство права, защита собственности, свобода информации. По мнению США, они остаются "существенными поводами для беспокойства". При этом также сделана оговорка - минторг допускает, что ситуация с коррупцией и верховенством права улучшилась по сравнению с 2002 годом.
При вынесении решения американские власти учитывали позицию не только российского минэкономразвития, но компаний-экспортеров. Свои отчеты в ведомство представили "ЕвроХим", НЛМК, "РУСАЛ", "Акрон" и "Северсталь". Свою роль сыграло и мнение экспертного сообщества - минторг США принял к сведению материалы МГИМО и Высшей школы экономики.
В американском списке стран с нерыночной экономикой 11 государств: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам. Критерии отнесения государства к странам с рыночной экономикой прописаны в американском законе о тарифах от 1930 года. Они касаются валютного законодательства, работы иностранного бизнеса, а также степени госконтроля над средствами производства и распределением ресурсов.
Для стран с нерыночной экономикой при антидемпинговых расследованиях в США себестоимость продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на производство "в третьих странах". В результате доказать демпинг становится проще, а компании сталкиваются с антидемпинговыми пошлинами.
Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Пахомов ранее в разговоре с "Российской газетой" называл получение рыночного статуса в 2002 году одним из крупнейших успехов российской экономической дипломатии. Так, по его словам, Китай добивался этого статуса многие годы и не получил.
"Если нас лишают статуса, это резко повышает дискриминацию российских компаний, как правило, сырьевых или квазисырьевых, в том числе с госучастием. Соответственно, компании столкнутся с большими ограничениями и антидемпинговыми процедурами", - отмечал Пахомов.
По мнению эксперта, России необходимо провести инвентаризацию законодательства и нормативно-правовых актов, включая законопроекты, а также практики их применения на предмет соответствия действующим и разрабатываемым критериям рыночной экономики. Особенно актуально это в сфере ценообразования, субсидирования, импортозамещения и деятельности госкомпаний.
При этом директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что решения США по статусу той или иной страны носят, скорее, репутационные потери.
"Показатель рыночной экономики - сигнал контрагентам и партнерам, это значит, что другие страны могут не опасаться демпинга или, наоборот, разгона цен на товары. Пример - действия Китая, который не входит в число стран с рыночной экономикой, в 2018 году, когда они опустили цены на металлы почти в два раза. В результате многие перешли к Китаю, стали покупать именно их продукцию, а потом Китай резко перевел цены чуть не в двукратный рост", - сказал он.