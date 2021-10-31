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31.10.2021 19:34
Рубрика: Общество

The Lancet: Бустерная прививка Pfizer эффективна более чем на 90%

Текст: Ирина Невинная
Пока эксперты продолжают спорить, о том, насколько целесообразно проводить бустерные прививки против COVID-19 - через несколько месяцев после первой вакцинации, а также ранее переболевшим. Однако результаты проведенного в Израиле исследования, опубликованные в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтверждают: ревакцинация отлично защищает от тяжелого течения и сводит к минимуму риск летального исхода при заболевании COVID-19.
Медицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Медицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Медицинская сестра собирается ввести вакцину "Гам-КОВИД-Вак" медработнику в прививочном кабинете городской клинической поликлиники №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новое исследование показывает, что эффективность вакцинации третьей дозой "бустер" достигает 93% в предотвращении госпитализации и 92% в снижении тяжести заболевания COVID-19.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Исследование проводилось больничной кассой "Клалит" в сотрудничестве с медицинским факультетом Гарвардского университета, и оно очень масштабное: были проанализированы истории более 728 тысяч израильтян, привитых "бустером", в сравнении с контрольной группой вакцинированных пять и более месяцев назад второй дозой вакцины Pfizer и не получавших третью прививку.

В группе с "бустером" было всего 29 случаев госпитализации, тогда как среди людей, привитых двумя дозами - 231. Что касается тяжелой формы болезни, соотношение было 157 у людей с двумя дозами к 17 у привитых тремя дозами, - сообщает Israelinfo. Кроме того, бустерная прививка снижает на 81% летальность заболевания COVID-19 (соотношением в двух группах составило 44 к 7).

На опыт Израиля сейчас пристально смотрят во всем мире: активная ревакцинация в стране началась в июле, а с сентября сделать третью прививку рекомендовано всем гражданам старше 12 лет.

Исследование проводилось с 30 июля по 23 сентября 2021 года. Медианный возраст участников - 51 год.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса

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