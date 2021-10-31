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31.10.2021 13:35
Рубрика: Культура

Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла. Почему в нем нет никого из России?

Текст: Александр Алексеев
В торжественной церемонии, состоявшейся в субботу вечером в Кливленде, участвовали Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, певица H.E.R. и другие. Все действие вновь происходило со зрителями, а билеты в зал Rocket Mortgage FieldHouse были раскуплены заранее. Тем более, что состав выступающих музыкантов давно уже не был столь звездным!
Фото: AP Photo/Ray Stubblebine Фото: AP Photo/Ray Stubblebine
Фото: AP Photo/Ray Stubblebine

В итоге в Зал славы рок-н-ролла в 2021 году были включены звезда поп-музыки и соула Тина Тернер, рэпер Jay-Z, кантри и фолк-певица Кэрол Кинг и гитарист и вокалист Тодд Рандгрен, а также рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
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Теперь в этом внушительном музыкальном здании, расположенном в американском городе Кливленд (штат Огайо), можно будет увидеть их музыкальные инструменты, награды, альбомы, афиши, предметы гастрольного быта, фотографии, видео и многое другое. А зрители, посещающие Зал славы рок-н-ролла и его музей, будут покупать билеты, чтобы снова восхититься своими кумирами.

Впрочем, стоит заметить, что с каждым годом уровень победителей в целом снижается, список становится все менее культовым и бесспорным. Группу The Go-Go's или Тода Рандгрена вообще слышали относительно немногие. Да и внушительного вклада в развитие рок-музыки эти артисты все-таки не внесли. Но это объяснимо - церемония прошла уже в 36-й раз, и Чака Берри, Элвиса Пресли, The Beatles, The Rolling Stones, Deep Purple, Элтона Джона или Led Zeppelin приняли в Зал славы уже давно…

Поэтому с каждым годом, очевидно, премия будет скудеть и становиться все более "антропологической".

Во внушительном списке чествованных - американцы, англичане, есть канадцы, шведы, Боб Марли с Ямайки… Может, пора рассмотреть для Зала славы рок-н-ролла уже и артистов из Нидерландов (например, Golden Earring, Shocking Blue или Focus), Франции (панк-группа Telephone) или из России ("Цветы", "Машина времени", "Кино", "Парк Горького" - достойных много)?

Наверняка и около их стендов и павильонов в Кливленде тоже оказалось бы немало посетителей, фанатов.

Между прочим

Теоретически преград для этого нет.

Ведь по условиям премии номинантов определяет Отборочный комитет, составленный из историков музыки - он выбирает артистов в качестве кандидатов для четырёх основных категорий (певцы, группы и инструменталисты; композиторы и продюсеры; предтечи рок-н-ролла; сессионные музыканты). А последующий отбор путем голосования совершают около 1000 экспертов: преподаватели университетов, журналисты, продюсеры и другие люди, имеющие опыт в музыкальной индустрии музыки.

Чтобы попасть в номинанты, нужно собрать как минимум 50 процентов их голосов. А решающее голосование проходит уже на официальном сайте церемонии, и отдавать свои голоса можно из разных стран! Так что нет ничего невозможного. Но необходимо хотя бы задаться целью попасть в Зал славы рок-н-ролла. А для этого - познакомить пока Отборочный комитет с лучшими альбомами отечественного рока 80-90-х годов (по условиям номинироваться могут только артист или группа, выпустившая дебютную пластинку не менее 25 лет назад). Этим пока никто не занимался.

Культура Музыка Рок

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